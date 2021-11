Victime d’un vilain geste de LeBron James, Isaiah Stewart voulait se venger à tout prix: les deux joueurs exclus (VIDÉO)

C’est la deuxième fois de sa carrière que LeBron James est exclu en cours de match.

Vrai coup de coude ou simple mauvais réflexe? En voyant les images du coup porté par LeBron James à Isaiah Stewart, cette nuit lors de la victoire des Lakers face aux Pistons, on peut pencher pour la première option. Mais quand on voit James s’excuser dans la foulée auprès de son opposant, on le croirait presque sincère.

Qu’à cela ne tienne, le pivot de Detroit n’y a pas tellement réfléchi et a voulu se venger à plusieurs reprises, échappant à ses équipiers qui tentaient de le calmer. La scène s’est ainsi éternisée, provoquant un véritable chaos sur le parquet de Detroit. Les deux joueurs ont finalement été exclus, ce qui n’a pas empêché les Lakers de renverser la rencontre pour s’imposer 116-121 après un quatrième quart-temps à 37 points.

Stewart a finalement dû se faire poser "huit ou neuf points de suture", selon son coach.