Incidents OL-OM, Aulas fou de rage sur RMC après l’arrêt du match (vidéo)

Suite aux événements survenus lors du match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, Jean-Michel Aulas a tenu à rectifier les faits sur l’antenne d’RMC.

Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, a voulu intervenir dans l’After Foot sur RM dimanche soir, après les incidents qui ont causé l’arrêt de la rencontre entre l’OL et l’OM. Il a souhaité réagir aux propos d’un des consultants de l’émission qui l’accusait de mentir. Il a également donné sa version des faits autout du flou qui a accompagné la décision de reprendre ou non.

Aulas vs Riolo : absolument légendaire pic.twitter.com/bSCsHDJlvk — Scipion (@Scipionista) November 21, 2021

"Ce qui a jeté le trouble, c’est qu’après une réunion de 45 minutes à une heure, avec le préfet de région, de la DDSP [Direction départementale de la sécurité publique] et de la procureure, la décision a été de reprendre", a expliqué Jean-Michel Aulas. "On a donné des consignes au niveau du stade pour que les choses reprennent. L’arbitre a convoqué le capitaine et l’entraîneur des deux équipes. La réaction de l’OM a été extrêmement vigoureuse et, sans informer personne, l’arbitre a pensé qu’il fallait changer sa décision", a soutenu le président de l’OL.

Jean-Michel Aulas a ensuite réaffirmé qu’il y a eu "un changement d’avis" de l’arbitre, ce que le journaliste Daniel Riolo a fermement contesté, propos de Ruddy Buquet, l’arbitre, à l’appui. "Il y a eu des réactions hyper violentes et il a changé d’avis!" poursuit le président de l’OL sans pour autant convaincre son interlocuteur.

Visiblement très en colère, le président a alors qualifié à plusieurs reprises le journaliste Daniel Riolo de voyou. Il l’a également menacé de porter plainte pour diffamation, tant il estimait que les propos lancés dans l’émission étaient contraires à la réalité. "Je vous démontre que vous avez tort et vous persistez! Demain vous me présenterez des excuses, M. Riolo… Vous êtes un chenapan. Vous m’avez traité de "menteur", et tant que vous ne me ferez aucune excuse, vous aurez une plainte en diffamation", a lancé Aulas.