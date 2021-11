PHOTOS | Namur battu deux fois à Tabora

En retrouvant ce dimanche la division d’Honneur et la salle de Tabora, Namur n’a pas connu de résultats très encourageant. À suivre.

Orphelin de leur meneur et valeureux capitaine Gilles Jacobs, en quarantaine, les Namurois débutent leur saison "indoor" dans leur salle de Tabora en recevant le Watducks et le Léopold. Face aux Bruxellois, Namur fait mieux que de se défendre en début de rencontre. Si le Léopold maîtrise les débats, Orbant (3-3) et Pokorny (4-5) maintiennent les Mosans dans le match. Mais grâce à leur duo de buteurs Zimmer-Simar, les Ucclois repassent devant définitivement pour clôturer la rencontre sur le score de 4-8.

Le second match opposait Namur à la solide formation du Watducks. Namur crée la surprise en déflorant la marque par l’inévitable et inusable Pokorny. Mais les Brabançons prennent le large à 3-1 en faisant preuve d’une belle maîtrise technique. André (3-2) et Joye (4-3) entretiennent l’espoir pour des Namurois plein d’envie.

Ces deux éléments absents lors du premier duel font belle impression tout comme le gardien Vaerman auteur de beaux arrêts. Le Watducks doute quelque peu mais Namur ne parvient à concrétiser ses occasions. La chance de Namur est passée. On sent la fatigue poindre le nez dans les deux groupes.

Le Watducks un peu plus frais appuie sur l’accélérateur. En fin de rencontre, les visiteurs se détachent logiquement et l’emportent 6-3.

Namur devra redresser la barre et l’emporter lors des prochains matchs sans quoi la saison "indoor" même courte dans le temps pourrait sembler bien longue!