Embardée à Namur: deux blessés graves

Samedi vers 4h30 du matin, un accident a fait deux blessés graves dans le centre de Namur.

Une Volkswagen avec deux personnes à bord venait du tunnel du boulevard du Nord, derrière la gare, lorsque son conducteur en perdit le contrôle. Le véhicule est parti en embardée en percutant un ilot directionnel puis un poteau d’éclairage.

Les pompiers de la zone NAGE dirigés par le capitaine Olivier Gilson, venus avec une autopompe et un véhicule de balisage, ont été épaulés par le PIT (Paramédical intervention team) et le SMUR du CHR de Namur. Les deux personnes présentes dans la voiture ont été dégagées par les sapeurs. Blessées très grièvement, elles sont été toutes deux conduites vers le CHR. Deux équipes de police de Namur se sont chargées des constatations et de la circulation.