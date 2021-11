Les voisins font la loi à Arlon (vidéo)

Beaucoup de jeunes et peu d’adultes au cross d’Arlon, hier à la Cova. La tendance se confirme.

On notera déjà les trois succès décrochés par des athlètes qui ont passé la frontière pour rejoindre le chef-lieu. Celui du Longovicien Affan Najih en minimes et ceux des Grand-Ducales Maxine Libens-Thein (pupilles) et Elena Lopes (cadettes).