Assesse: un piéton gravement blessé sur l’E411

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h30, un accident impliquant une voiture et un piéton a fait un blessé grave à hauteur d’Assesse.

Le piéton se trouvait dans la sortie d’autoroute de l’E411 en direction du Luxembourg à Courrière. Il a été percuté par une voiture ne pouvant l’éviter.

Les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur dirigés par le capitaine Olivier Gilson se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et deux ambulances ainsi que le SMUR de Namur. Gravement blessé, le piéton percuté a été conditionné et conduit vers le site namurois du CHR. L’automobiliste, blessé plus légèrement, a été conduit aussi en milieu hospitalier.

Une équipe de la police de la route (WPR) de Daussoulx s’est chargée des constatations et a balisé les lieux de l’accident. C’est le dépanneur MD qui a enlevé la voiture accidentée. L’enquête devra déterminer comment et pourquoi le piéton se trouvait dans la bretelle autoroutière.