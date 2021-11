Farid répond à votre question météo: quel temps fera-t-il à la mer?

La question du jour à Farid est celle de Martine de Liège: "Salut Farid, mes enfants partent à la mer du côté de Middelkerke de vendredi à dimanche prochain. Que penses-tu de la météo pour ces 3 jours? Merci d’avance!". Farid répond et donne ses prévisions.

Salut Martine, malheureusement les nouvelles ne sont pas très bonnes même si cela peut encore évoluer à J+6. Après un début de semaine calme, une première perturbation est attendue jeudi soir et vendredi avec quelques pluies sur le littoral et un rafraîchissement. Ensuite, un nouveau décrochage d’air froid et humide arrivera samedi donnant des pluies plus marquées, beaucoup de vent et des maximas dépassant à peine 5 à 7°C. Dimanche verrait un régime d’averses prendre le relais avec giboulées, vent et températures fraîches voire quelques éclaircies possibles. Il faudra bien se couvrir.

Et ailleurs sur le pays?

Lundi, l’anticyclone retombera sur le pays et cette poche d’air froid ira mettre le grabuge sur l’Espagne où l’on attend de la neige à basse altitude sur les reliefs! Sur notre territoire, un temps calme avec des nuages bas surtout sur l’Ardenne et le sud voire temporairement un axe Hainaut-Bruxelles mais de belles éclaircies ailleurs. En cours d’après-midi, ce soleil aura tendance à s’imposer partout sauf sur les crêtes ardennaises où les nuages bas auront du mal à se dissiper.

Côté mercure, c’est la douche froide avec 6°C sur le centre du pays et à peine 2 à 3°C sur les sommets alors que cette bise de nord-est soufflera modérément de 30 à 40 km/h. En soirée, le ciel restera dégagé partout mais il fera froid avec une chute rapide du mercure et du gel avant 18 dans les vallées du sud!

Mardi, une perturbation affaiblie donnera des pluies près du littoral et le nord, des nuages sur le centre et le soleil résistera sur le sud.