Les Belges à l’étranger: Hazard absent avec le Real, Mertens buteurs

Le Real Madrid s’est imposé 1-4 dimanche à Grenade, réduit à dix suite à l’exclusion de Monchu (67e), lors de la quatorzième journée de La Liga. Si Thibaut Courtois était bien présent dans le but, Eden Hazard était à nouveau absent, cette fois à cause d’une grippe intestinale.

Le Real a commencé fort et menait 0-2 après 25 minutes grâce à Marco Asensio (19e) et Nacho (25e) mais le Colombien Luis Suarez a réduit le retard des visités avant le repos (34e, 1-2). Après la pause, le concurrent de Hazard, Vinicius a relancé les Madrilènes (57e, 1-3) avant que Monchu a été renvoyé au vestiaire. Tout était plus facile pour les Merengues et Ferland Mendy (76e, 1-4).

Le Real, qui a disputé 13 matches, est désormais seul leader avec deux points de plus que Séville et la Real Sociedad. L’équipe d’Adnan Januzaj peut prendre la tête du classement ce dimanche en cas de victoire contre Valence.

Italie

Battu 3-2 à l’Inter, Naples n’est plus invaincu malgré un but de Mertens. Pour ce match au sommet Luciano Spalletti a laissé Dries Mertens sur le banc et a aligné Victor Osimhen en pointe avec Hirving Lozano et Lorenzo Insigne en soutien. Alors que l’Inter s’était montré plus entreprenant, Naples a ouvert la marque par Piotr Zielinski, isolé par Insigne (17e, 0-1). Hakan Calhanoglu a remis les deux équipes à égalité en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Kalidou Koulibaly (25e, 1-1). Sur corner botté par l’international turc, Ivan Perisic a marqué son premier but de la tête depuis octobre 2020 (44e, 2-1).Après la pause, les Interistes ont mis David Ospina à l’épreuve mais le gardien colombien de Naples n’a rien pu faire devant Lautaro Martinez, servi par Joaquin Correa (61e, 3-1). D’un tir du droit de l’extérieur du rectangle, Mertens a relancé le suspense (78, 3-2) mais Naples n’a pas arraché le point du partage malgré neuf minutes de temps supplémentaire.

Au classement, les Ciucciarelli (32 points) partagent toujours la première place avec l’AC Milan, battu 4-3 samedi par la FIorentina. L’Inter se retrouve troisième (28 points).