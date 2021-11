Officiel: Villers se sépare de Jérôme Dirick et de son staff

L’entraineur de Villers n’aura pas résisté aux derniers mauvais résultats de son équipe.

C’est une nouvelle qu’on sentait un peu arriver. Suite aux derniers résultats négatifs de Villers, Jérôme Dirick et son staff ont décidé de partir ou ont été renvoyés (en fonction d’où vient l’information). Le comité villersois, réuni après la défaite 0-1 contre Racour, a décidé d’expliquer le choix pris. "C’est une décision qui était sur la table depuis ce matin. Il n’y a donc évidemment pas de question de démission. Tout était décidé en fonction du résultat et la journée nous a confirmé notre idée. La cause de ce choix? Le 0/15 et le manque de résultat évident avec une équipe prometteuse."

Les prochains entraînements seront effectués par Robert, le capitaine emblématique en attente d’un successeur. Et même si pour le moment rien n’est décidé, deux candidats anonymes sont sur la liste de Daniel Bay.