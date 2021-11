Arnaud De Lie, diamant du cyclisme (vidéo)

Retour sur les récompenses provinciales distribuées jeudi à Bertrix. Et sur la performance du jeune cycliste Arnaud De Lie, Mérite sportif pour 2019 comme pour 2020.

Arnaud, vous passez autant de temps sur les podiums durant la trêve que pendant la saison?

(Rire). Pas tout à fait quand même. Mais disons que ça arrive de plus en plus souvent et que cette année 2021 par exemple, c’est un grand cru. Ce dimanche (hier), je reçois le challenge DH, j’ai aussi décroché le challenge Direct vélo. Je suis même nominé pour le Vélo de cristal flandrien du Nieuwsblad.

Ce double mérite sportif provincial a-t-il une saveur particulière?

Évidemment. Comme le Prix Maxime Monfort reçu jadis ou le Godfroid. Qui plus est, il est attribué par un jury de spécialistes qui désignent celui ou celle qui représente à leurs yeux le meilleur sportif de la province. Et voici que je le reçois deux années de suite.

Vous êtes attaché à vos racines, à votre province?

Énormément. Je suis fier d’être luxembourgeois. Parfois, dans le peloton, on me demande si je viens de Liège. Je précise bien que je suis luxembourgeois, que je vis près de Bastogne. D’ailleurs je pense que je suis fidèle aux valeurs de ma province. Je suis un pur Ardennais. Je n’ai peur de rien et je donne tout pour réussir.

Vous vous attendiez à ce doublé?

Je ne vais pas vous mentir. Je savais que je faisais partie des favoris, mais aussi que la concurrence était forte, notamment avec Lola Lepère et bien d’autres, tous des jeunes en plus.

Parmi vos «concurrents», quels sont ceux qui vous impressionnent?

J’ai cité Lola Lepère. J’y ajouterai Robin Bodart pour sa polyvalence. Les décathloniens sont vraiment des sportifs à part. Florine Gaspard ensuite, qui casse la baraque en natation, dans un sport où il convient aussi de travailler énormément à l’entraînement.

De ces dernières années, laquelle vous a le plus ravi?

Sans hésiter, la saison 2021 qui vient de se terminer. C’est ma première en espoirs. Je remporte cinq épreuves classées UCI. Je termine troisième lors de mon baptême chez les pros. Je gagne même des étapes face à des pros. Il y a un monde de différence entre les juniors et les U23.

Vous connaissez le dicton «jamais deux sans trois». Vous avez remporté le Mérite sportif pour l’année 2019 et pour 2020. On peut prévoir un triplé pour l’édition suivante?

Pour 2021, les dés sont presque déjà jetés. Comme je viens de l’expliquer, à mes yeux, 2021 m’a apporté plus de satisfactions qu’en 2020. Le triplé? Ce serait inouï, mais la concurrence est forte. Moi, je pense déjà à 2022. Ce sera une autre paire de manches, mais je rêve, évidemment, d’un podium provincial. Cela signifierait que ma première saison chez les pros a été réussie. J’entre dans un nouveau monde: je compte m’y sentir à l’aise le plus tôt possible, mais la priorité, c’est de signer un excellent apprentissage.