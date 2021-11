Première défaite pour l’Olympic Charleroi

Olympic 1 – Knokke 2

Arbitre:K. Alexis

Cartes jaunes:Guedj, Mariën, Zorbo, Pierre

Cartes rouges:Delbergue, Zorbo.

Buts:Kakudji (38e, 1-0), Lambo (52e, 1-1), Savaete (65e, 1-2)

OLYMPIC:Cremers, Felix, Corneille (55e Saidane), Ghesquière (86e Vanderbercq), Delbergue, Mayanaga, Lioka Lima (86e Belesi), Gündogan (45e Zorbo), Ito Singa, Kakudji, Guedj (66e Mansouri)

KNOKKE:Dhoest, Vanraefelghem, Pierre, Binst (45e Lambo), Mariën (64e Van Den Bossche), Samyn, Buysse, De Wilde, Vervaque, Neyts, (45e Savaete) Bailly

Une fanfare animait la vieille enceinte olympienne et cela eut le don de mettre du baume au cœur des vingt-deux acteurs. Cependant celle-ci retint son souffle, le temps de laisser le soin à l’arbitre de trancher en faveur d’un coup-franc et non d’un penalty pour les Dogues. Celui-ci ne donna rien et la musique reprenait de plus belle. Cremers eut des sueurs froides au quart d’heure quand l’arrière droit flandrien de Wilde s’élevait dans les airs pour placer un heading obligeant le portier Carolo à sortir le grand jeu. La partie était équilibrée, en salle des machines Ito Singa et Delbergue tentaient de jouer les ouvre-boîtes, avec des accélérations dans les lignes ennemies. Peu avant la mi-temps, Kakudji partait balle au pied et expédiait un missile des trente mètres qui terminait sa course au fond des filets. 1-0. Une anthologie.

Lambo monté au jeu à la mi-temps rétablissait l’égalité pour Knokke qui reprenait confiance en ses moyens. Le match pouvait basculer d’un camp ou dans l’autre. Delbergue plaçait un rétro acrobatique sur le montant et sur l’action qui suivait Savaete donnait l’avance à ses couleurs (1-2). Delbergue le stratège carolo se faisait exclure et dans la foulée, c’est Zorbo qui recevait sa seconde carte jaune! Première défaite pour l’Olympic.