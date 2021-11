DIRECT | Courtrai mène à la mi-temps contre Anderlecht, les Mauves peu inspirés pour le moment (0-1)

Anderlecht cherche à réintégrer le top 8 et affronte Courtrai. Pour la première fois de la saison, aucun joueur issu de Neerpede n’est titulaire du côté mauve.

Deux semaines après la défaite face à l’Antwerp qui a éloigné le club du top 4, Anderlecht doit de se relancer face à Courtrai ce dimanche. Les Mauves sont actuellement neuvième avec 21 points. Courtrai se classe à la dixième place et n’a enregistré qu’une seule défaite sur ses 8 derniers matchs de championnat.

Comme on pouvait s’y attendre, Kompany a procédé à plusieurs changements par rapport à l’équipe qui avait fait le déplacement au Bosuilstadion. En défense centrale, Lisandro Magallàn signe sa première titularisation en championnat. Vincent Kompany aligne un trio offensif inédit avec Raman-Zirkzee-Kouamé. Ashimeru a été préféré à Verschaeren dans le milieu de terrain. Pour la première fois de la saison, aucun jeune formé à Neerpede n’est titulaire côté mauve.

Du côté de Courtrai, l’indisponibilité de Derijck était prévue jusqu’en janvier mais l’ex-Anderlechtois est déjà dans la sélection. Ce match aura évidemment une saveur particulière pour Belhocine, qui retrouve son ancien club.

Un premier acte pauvre en occasions

La première demi-heure de jeu est assez équilibrée. Anderlecht cherche à imposer sa domination, mais Courtrai se montre solide. Peu d’occasion sont à signaler, jusqu’à la 36e minute de jeu. Kadri se démarque sur le flanc droit et envoie un centre parfait vers Gueye au second poteau. Sa tête décroisée trompe Van Crombrugge, et les Courtraisiens ouvrent la marque (0-1, 36e). Courtrai a su profiter du rythme faible de la rencontre pour surprendre Anderlecht sur sa première véritable occasion. Les Mauves mettent un peu plus d’intensité en cette fin de première période et tentent de réagir via des frappes lointaines. Zirkzee tente sa chance de 25 mètres, mais le ballon est déviée par Palaversa au-dessus du but de Courtrai. Cullen envoie lui aussi une frappe lourde qui passe de peu à côté du cadre.

Mi-temps, les visiteurs mènent 0-1. Courtrai a bien défendu en ce premier acte, acceptant de subir la domination stérile anderlechtoise. Kadri a su à plusieurs reprises trouver de l’espace sur le flanc droit, ce qui a permis l’ouverture du score. Les hommes de Kompany ont quant à eux manqué de justesse dans les 20 derniers mètres pour réellement créer du danger. Le trio offensif mauve a peu combiné et a pour le moment des difficultés à exister. Derrière, il faudra aussi se montrer moins passif pour ne pas sombrer comme contre l’Antwerp.

LES COMPOS :

LE DIRECT :