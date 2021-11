Le Bayern Munich réduit les salaires des joueurs non-vaccinés en quarantaine

Le Bayern Munich a décidé de réduire les salaires des joueurs non-vaccinés contre le Covid-19 et placés à l’isolement Photo News

Le Bayern Munich a décidé de réduire les salaires des joueurs non-vaccinés contre le Covid-19 et placés à l’isolement, comme Joshua Kimmich, mis en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes infectées, a assuré dimanche l’hebdomadaire allemand Bild am Sonntag.

Kimmich, 26 ans, a été placé vendredi une deuxième fois à l’isolement en raison d’une nouvelle exposition au coronavirus. Il venait de sortir de quarantaine mardi après avoir été en contact avec son coéquipier Niklas Süle, testé positif la semaine dernière.

Les dirigeants du Bayern auraient informé Kimmich et quatre coéquipiers que leurs salaires seraient abaissés lorsqu’ils seraient placés à l’isolement, selon l’hebdomadaire allemand.

Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting et Michael Cuisance, seraient les autres joueurs bavarois n’ayant reçu aucune dose de vaccin, selon Bild.

Le Bayern, qui a perdu vendredi --sans Kimmich-- à Augsbourg (2-1) lors du match d’ouverture de la 12e journée, s’est refusé à tout commentaire.

Le cas de l’international allemand Joshua Kimmich (64 sélections), qui a choisi de ne pas se faire vacciner pour des "raisons personnelles", a suscité un vif débat en Allemagne, confrontée à une nouvelle vague de l’épidémie de Covid-19.

Les taux d’infection enregistrés cette semaine ont atteint des niveaux records, alors que le pourcentage de personnes vaccinées est en dessous de 70%.

Les Etats régionaux allemands de Bavière et de Saxe, parmi les plus touchés par la résurgence de la pandémie de Covid-19, ont annoncé vendredi l’annulation de tous les marchés de Noël, en plus d’autres restrictions.

Jeudi, une réunion de crise a rassemblé la chancelière sortante Angela Merkel et les chefs de régions, qui ont décidé notamment d’appliquer la règle des "2G" sur l’ensemble du territoire dès que le seuil d’hospitalisation dépasse trois malades du Covid pour 100.000 habitants. Cette règle autorise les seuls vaccinés ("geimpft") et guéris ("genesene") à accéder à des endroits publics comme les restaurants, cinéma, salle de concert ou événements sportifs.