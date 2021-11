Atteinte d’un cancer, une star de la VRT s’adresse aux non-vaccinés: "Mon opération est une question de vie ou de mort"

Atteint d’un cancer de la prostate, l’animateur de radio flamand Chris Van den Abeele a vu son opération reportée en janvier à cause de la situation sanitaire liée au Covid. Dans une lettre, il s’est adressé aux non-vaccinés afin de les conscientiser sur sa situation.

Chris Van den Abeele, 57 ans, est animateur radio à la VRT. Il y a trois semaines, on lui diagnostique un cancer de la prostate. Après divers examens, les médecins décident de lui enlever la prostate et les ganglions lymphatiques.

L’opération est "urgente". Mais celle-ci a été reportée en janvier à cause de situation sanitaire actuelle. "Depuis la dernière vague de corona, il y a encore beaucoup de rattrapage à faire. Les agendas sont remplis, sans doute avec des patients pour lesquels c’est encore plus urgent. J’exprime toute ma compréhension. Je ne suis pas plus important que les autres patients qui attendent leur tour", commente-t-il dans une lettre publiée sur le site de la VRT.

Dans sa lettre, l’animateur en profite pour dresser la situation dans les hôpitaux. "J’ai entendu dire que la moitié des patients du covid en soins intensifs ne sont pas vaccinés. 50% des lits de soins intensifs disponibles sont donc occupés par une minorité de 10% de la population".

Un constat qui a poussé Chris Van den Abeele à réagir. En conclusion, il pose une question à "tous ceux qui n’ont pas été vaccinés, ou qui n’ont pas l’intention de l’être": "Avez-vous que vous faites partie d’un groupe qui est responsable du retard de mon traitement et de celui d’innombrables autres patients? Et avez-vous conscience — désolé pour le drame — que cela pourrait être une question de vie ou de mort pour moi et pour eux?", termine-t-il.