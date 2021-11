Grisaille et éclaircies alterneront dimanche

Dimanche débutera sous un ciel très nuageux à couvert avec de la pluie ou de la bruine, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Quelques éclaircies arriveront temporairement à se frayer un chemin parmi les nuages, avant l’arrivée de quelques averses. Leur alternance perdurera tout au long de la journée. Les maxima varieront entre 5°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 10°C à la Côte.

La nuit prochaine, le temps deviendra sec partout et le ciel se dégagera sur la moitié nord­-ouest du pays. Sur la moitié sud­-est, de larges éclaircies seront également présentes, mais les champs nuageux ne tarderont pas à regagner du territoire. Les minima se situeront entre ­-3 et 1°C en Ardenne, où des plaques de givre ou de glace pourront se former par endroits, autour de 6°C à la mer et entre 1 et 3°C dans les autres régions.

Lundi, la journée débutera sous le soleil dans le nord­-ouest du pays. Dans le sud­-est et partiellement aussi dans le centre, le ciel sera d’abord très nuageux avec même du brouillard en Hautes­ Fagnes. Ensuite, des éclaircies s’y développeront aussi progressivement, sauf en Haute Ardenne où la nébulosité restera abondante avec un risque de fines pluies. Avec un vent soutenu de nord-est, il fera sensiblement plus froid avec des maxima de 2°C en Hautes­ Fagnes, 6°C dans le centre, et jusqu’à 8°C à la Côte.

