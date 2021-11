L’AS Eupen en deuil: Roger Maurage est décédé

Le match Standard – Eupen est quelque peu passé au second plan côté eupenois, où l’on a appris le décès de Roger Maurage.

Triste nouvelle en ce samedi 20 novembre 2021: Roger Maurage, de l’AS Eupen, est décédé.

Bien connu dans les salles de presse du pays, le bénévole eupenois n’a pas survécu aux multiples arrêts cardiaques dont il a été victime ce samedi soir, à Sclessin, alors qu’il s’apprêtait à suivre le match de son club de cœur: Eupen, au Standard de Liège.

Roger Maurage avait 83 ans. Originaire de Montzen, il s’était rapproché des installations de l’AS depuis quelques années, puisqu’il s’était établi à Eupen.

Véritable personnage, il a toujours voulu soutenir ses couleurs en tribune, même lorsqu’il était diminué par l’un ou l’autre souci de santé. Il n’hésitait pas à parcourir les quatre coins du royaume pour voir "son club".

"J’ai débarqué à Eupen il y a un peu plus de dix ans en compagnie de mon ami Frank Neumann que j’avais accompagné dans d’autres clubs auparavant: à Neeroeteren, Jupille, Prayon, Saint-Vith. Au début, à Eupen je m’occupais du parking VIP et de la presse. Ensuite, quand on est monté en D1, je me suis entièrement consacré à l’accueil des journalistes. Et, croyez-moi, ils sont toujours bien reçus! Une chose est sûre: cette fonction me correspond car elle me permet de rencontrer du monde, de revoir de vieilles connaissances, de baigner dans cet univers du football qui me plaît tant" confiait-il dans les colonnes de l’Avenir (Le Jour) Verviers, en 2013, à l’occasion de ses 75 ans.

Devenu ensuite "un deuxième papa" pour les jeunes Africains débarqués à Eupen dès 2012 en même temps que les Qataris d’Aspire, l’inimitable Roger Maurage aura rendu d’innombrables services au club, aux entraîneurs et aux nombreux joueurs qu’il a côtoyés. Autant de "footeux" pour qui il se sera rendu disponible avant de faire un petit pas de côté ces dernières années, santé oblige.

Roger Maurage Tout sourire aux côtés de Hendrik Van Crombrugge. -PNews.

À Eupen, c’est plus qu’une page qui se tourne, c’est un livre inclassable qui se referme. Roger Maurage ne laissait personne indifférent et, plus que jamais, il convient d’écrire qu’il manquera. Mordu de ballon rond au caractère bien trempé, c’est dans la salle de presse du Stade Maurice Dufrasne qu’il s’en est allé, habillé de son équipement floqué "AS Eupen".

La rédaction de l’Avenir (Le Jour) Verviers, ses journalistes et collaborateurs, présentent leurs sincères condoléances aux proches et à la famille de Roger Maurage.