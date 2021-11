Seraing renoue avec la victoire contre OHL, Gand s’impose sans briller

Seraing a empoché les trois points contre OHL en l’emportant 1-3. Dans le même temps, La Gantoise s’est imposée 1-2 dans la douleur sur la pelouse de Zulte Waregem dans le cadre de la 15e journée de Jupiler Pro League.

OHL recevait Seraing et espérait bien enchaîner avec une deuxième victoire consécutive face à des Sérésiens qui n’avaient plus gagné depuis le 3 octobre.

Ce sont pourtant les visiteurs qui prenaient l’avantage par Georges Mikautadze. L’attaquant crochetait son défenseur dans le rectangle louvaniste et frappait immédiatement du gauche (20e, 0-1). De buteur, l’international géorgien se transformait en passeur pour Youssef Maziz, qui doublait l’avance des Métallos (70e, 0-2).

Youssef Maziz et Georges Mikautadze ont signé les deux buts des Métallos. Photo News

Louvain ne doutait pas longtemps et revenait presque directement via Mathieu Maertens (73e, 1-2). Un espoir qui prenait fin à quelques minutes de la fin du temps réglementaire avec le but du break pour les visiteurs, signé Gérald Kilota (87e, 1-3).

Au classement, La Gantoise grimpe à la 6e place avec 21 points et possède seulement quatre unités d’avance sur OHL, 14e. Seraing suit au 15e rang avec 16 points, avec deux longueurs d’avance sur Zulte Waregem, 16e.

Gand s’impose dans la douleur et remonte à la 6e place provisoire

Dans le même temps, les Buffalos se sont imposés à Zulte Waregem (1-2). La première réelle opportunité était à mettre au crédit de La Gantoise à la 27e minute. Tarik Tissoudali contrôlait un ballon dans le rectangle et remettait en retrait pour Alessio Castro-Montes. Ce dernier pensait donner l’avantage aux siens, mais Laurent Depoitre repoussait malencontreusement le tir de son coéquipier sur la ligne.

C’est finalement Vadis Odjija qui débloquait le marquoir. Esseulé au second poteau, le capitaine des Buffalos reprenait du plat du pied un centre à ras-de-terre de Nurio Fortuna et propulsait le ballon dans le but vide (55e, 0-1). À un quart d’heure du terme, Nurio offrait son deuxième assist du jour à Laurent Depoitre, qui doublait la mise grâce à son quatrième but de la saison (75e, 0-2).

Laurent Depoitre et Vadis Odjija, les deux buteurs du soir. BELGA

L’inévitable Zino Gano réduisait le score de la tête après un corner joué en deux temps. Sa reprise de la tête était mal négociée par Sinan Bolat et l’attaquant inscrivait son huitième but de la compétition (82e, 1-2).

Grâce à ce succès, les Buffalos remontent temporairement à la sixième place du classement.