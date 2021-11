Le CST dans le football amateur: oui mais pour qui? Les explications

Voici qui devra présenter son Covid Safe Ticket lors des matchs et entraînements des clubs de l'Association des Clubs Francophones de Football.

Depuis ce samedi matin, les décisions prises lors le dernier Comité de Concertation sont d'application. Au niveau du football amateur (tant chez les jeunes que chez les adultes hommes et dames), elles concernent les clubs qui comptent au minimum 100 personnes réunies simultanément sur un même site. Dans ce cas, le Covid Safe Ticket devra être demandé à l'entrée, en plus du port du masque obligatoire à l'extérieur comme à l'intérieur (buvettes sauf lorsque l'on est assis à table, etc.).

Vendredi soir, la Ministre des Sports Valérie Glatigny a expliqué qui était concerné par l'obligation de posséder un certificat de vaccination ou de guérison. Concrètement:

Pour l'accès à la buvette, tout le monde devra présenter son CST.

Lors des matchs et des entraînements qui rassemblent plus de 100 personnes sur le même site, les organisateurs n'entrent pas en compte. Ainsi, le staff des équipes (entraîneurs, délégués, commissaires, médecins, kinés...) et les joueurs sous contrat sont dispensés de CST. Les spectateurs et joueurs non-déclarés devront eux le présenter.

L'ACFF rappelle également que les buvettes et vestiaires (sauf si tous les joueurs y restent moins de 15 minutes) doivent être équipés d'un détecteur de CO2. Un protocole précis devrait être publié dans les prochains jours mais "l'application des consignes par les clubs fera l'objet de contrôles plus fréquents et plus sévères par les autorités locales."

En cas de manquement au respect des consignes, les sanctions peuvent être lourdes allant jusqu'à la fermeture d'une buvette ou d'un site sportif pour une période déterminée sur base d'un Arrêté de Police!