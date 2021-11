Excel Mouscron: "On espère vite qu’une solution soit trouvée", avoue Christophe Lepoint

Le capitaine hurlu se réjouit de la réaction du groupe. Il garde confiance en la direction pour régler les problèmes de salaires.

De par son statut de capitaine, Christophe Lepoint a vécu une quinzaine encore plus particulière et difficile que ses coéquipiers. "Je reconnais que j’ai été un peu moins sur les terrains, surtout la semaine dernière. Dans le groupe, on parle forcément tous les jours de cette absence de salaires. C’est impossible de passer au-dessus. J’ai beaucoup discuté avec la direction et les joueurs afin de les garder motivés". Un rôle qu’il a bien rempli vu la prestation aboutie face à Waasland (0-2). Les Hurlus ont répondu aux coups pris par un caractère sans faille. "Je le dis depuis le début de saison que l’on a un super groupe. Il y a des caractères et une super ambiance. Cela faisait longtemps que je n’en avais pas connue une pareille. On l’a vu sur le terrain Tout le monde s’est battu pour les autres. On y a été au caractère. Si on excepte les 10 premières minutes, on a clairement été au-dessus de Waasland".

Depuis quelques semaines, l’Excel montre son plein potentiel. Le 10 sur 12 en atteste, avec un seul but encaissé et 7 marqués. L’effet Jeunechamps? "C’est la marque de José et de tout un staff. Massano, Semedo, Croes, Saint-Jean et les autres, ce sont des mecs qui se donnent sans compter pour l’Excel. Ils arrivent au club à 7 h et repartent à je ne sais pas quelle heure en enchaînant au Futuro. On leur doit beaucoup car ils nous mettent dans les meilleures conditions. Pendant la trêve internationale, on a bossé comme des chiens. Et cela paie. On envoie un signal fort avec ce 9 sur 9. Défensivement, on encaissait trop mais on a su régler ce problème. Maintenant, on sait que si on garde le zéro, on marquera pour prendre des points. On devient peut-être l’équipe à battre. On montre en tout cas que l’on a le niveau. On commence à se faire respecter. On doit désormais continuer de la sorte. Ce 10 sur 12 nous permet de rattraper notre retard. Mais on ne peut pas se reposer".

«Rien à gagner dans une grève»

Reste à espérer que les soucis extra-sportifs ne viennent pas gâcher l’euphorie. "Nous, on a fait le boulot. On espère pour le club, le staff et la ville qu’une solution pourra vite être trouvée. On nous a assuré que le problème des salaires serait réglé en ce début de semaine. Faisons confiance à la direction". Et si cela devait malheureusement mal se passer, les joueurs feront bloc. "On a parlé d’actions mais une grève n’est pas à l’ordre du jour. On n’a rien à gagner là-dedans. Nous, on doit rester actif et en bonne condition. Si un joueur ne veut pas s’entraîner, ce sera son choix. Mais il y a plus à perdre qu’à gagner. On fait confiance aux personnes compétentes et on doit tous être derrière le club".

Au mot club-man dans les dictionnaires, une photo de Lepoint pourrait être ajoutée.