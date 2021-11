Et si c’était à Waasland le vrai déclic pour l’Excel Mouscron?

Rencontre maîtrisée, puissance offensive et communion avec le public, tout était parfait pour l’Excel Mouscron vendredi soir. S’il n’y avait pas ces soucis en coulisses…

Cette saison, à Mouscron, on a souvent entendu que le groupe n’avait besoin que d’un déclic. Un premier était intervenu après la première victoire de la saison contre Virton. Mais le véritable ne s’est-il pas produit vendredi soir au Freethiel? Nous, on pense que oui et on s’explique. Chez le 2e du classement, ne l’oublions pas, l’Excel a livré un match plein si on excepte un quart d’heure de mise en route. Pourtant, le contexte était loin d’être évident avec les retards de salaire et le doute qui plane sur la continuité du club. Mais malgré cela, le staff, les joueurs mais aussi les employés qui bossent au matériel, à la communication et autres secteurs ont su garder la tête haute et montrer qu’ils se battaient pour leurs couleurs quoi qu’il arrive! La plus belle réponse est venue du terrain avec une 3e victoire de suite dans un duel à la maîtrise affolante. Qui aurait dit ça, il y a quelques semaines encore? " Que dire à part respect à ce groupe? On n’est peut-être pas payé mais on sera le grand gagnant du week-end au niveau points, au niveau émotionnel et en termes de confiance", reconnaissait fièrement José Jeunechamps.

Sur le terrain, le REM s’est montré dominant et solide. Cela devient une belle habitude. "On n’est pas encore totalement guéri. Mais on commence à avoir une identité. Ici, on vient chez le 2e, qui a de grosses ambitions et un budget conséquent, mais on gagne 0-2 sans quasiment concéder d’occasions. On a été solide. Face à un tel adversaire, c’est de très bonne facture. Surtout avec les quinze jours que l’on vient de passer".

Avec un 10 sur douze, le matricule 216 recolle au peloton. Il n’est plus qu’à cinq points de son adversaire du soir. "Mais restons humbles et calmes. On est toujours dernier et on a encore de nombreux points à améliorer. Comme la finition ce soir ou nos phases arrêtées offensives. Mais on peut savourer un peu et prendre de la confiance. On enchaîne une 3e clean-sheet et on profite mieux de nos coups offensifs. Ce soir, je ne dois même pas citer de noms. C’est la force d’un collectif. Des 20 joueurs qui étaient repris. Je pense à Adrien Giunta qui était en tribune ce soir mais affiche la bonne mentalité. Il garde le sourire. C’est aussi un banc et des remplaçants actifs. Tout ça est important!

Cela montre aussi que l’on ne s’est pas trompé en début de saison en constituant ce noyau. Cela a peut-être pris plus de temps à se lancer. Il faudra aussi voir comment on réagira lors des prochains coups durs. Il faudra être capable de se relever comme on l’a fait ce soir". Le coach tenait enfin à mettre en avant son staff. "C’est tout une atmosphère qui se crée autour du sportif. Il y a des heures de boulot derrière dans la préparation, l’analyse… Cela paie pour l’instant. Mais restons vigilants car le foot est capricieux".