EN DIRECT | Cercle Bruges 0 - 2 Charleroi: une mi-temps en domination carolo

Loic Bessilé a inscrit le deuxième but carolo, son premier en territoire belge BELGA

Charleroi se déplace chez l’avant-dernier de Jupiler Pro League dans le cadre de la 15e journée de D1A. Les Zèbres espèrent rapporter les 3 points au Mambourg afin de recoller à Malines au classement.

Le 5e du championnat se déplace chez le 17e et pourtant rien n’est joué d’avance. Charleroi, balayé par l’Union avant la trêve internationale, veut se racheter de cet "accident" comme l’entraîneur Edward Still le décrivait en conférence de presse. "On a discuté avec le groupe pour essayer de tourner les évènements dans un sens positif ". A noter la présence parmis les titulaires d’Anthony Descotte, jeune attaquant de 18 ans prolifique avec l’équipe nationale.

La compo des zèbres :

Voici la composition du Sporting de Charleroi pour la rencontre de ce soir face au @cercleofficial 🔥😁 #CERCHA #RCSC #JPL pic.twitter.com/IxMMVopdn1 — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) November 20, 2021

C’est un match spécial pour Yves Vanderhaeghe comme en décrit la minute de silence avant le match en commémoration du Père de l’entraîneur du Cercle. Les Brugeois sont sur une série de 7 matchs sans victoires.

La compo du Cercle :

Deux buts d’entrée de jeu

Koffi n’aura même pas eu le temps de toucher le ballon que son coéquipier Japonais Morioka inscrivait le 1-0. Kayembe côté gauche arrivera à atteindre Descotte qui remettra pour Morioka. Le Japonais, pas attaqué, avancera tranquillement vers le but avant de frapper et tromper Didillon.

5 minutes plus tard, le défenseur togolais Bessilé reçoit une déviation de la poitrine de Knezevic, trouvé par Kayembe sur coup franc, et fait 0-2 en moins de 10 minutes.

Les Brugeois, complétement amorphes, seront clairement dominés comme on pouvait s’y attendre. Chaque fois que Charleroi passera la ligne médiane le danger sera présent, notamment grâce a ubon placement de Tchatchoua. Le Cercle tentera de répondre, par Matondo qui après un corner joué court, frappe du coin du grand rectangle dans le petit filet extérieur.

Le Cercle commence à instaurer un press plus cohérent et, logiquement, la première erreur des Zèbres arrive à la 25e. Kayembe remet le ballon dans les pieds de son adversaire qui centre sans grand danger. Matondo est dans tout les bons coups et tentera sa chance à plusieurs reprises durant la première mi-temps dont la première action où le Cercle a réussi à se montrer dangereux, après une bonne contre-attaque à la 35e.

On se rappelera la première apparition dans le match de Descotte, sur un super contrôle orienté en roulette de Zidane, il offre une passe de but à Zorga qui ratera malheureusement le cadre pour les Zèbres.