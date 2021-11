Un bourreau d’animaux condamné, papy fait de la résistance, un policier au tribunal pour avoir défendu sa femme.. 13 histoires judiciaires étonnantes

Une victime sous protection judiciaire, un tueur qui fait semblant d’avoir tué et un commanditaire menaçant: tous les éléments d’un roman noir; À 74 ans, papy a le sang chaud ; Ils avaient arraché un radar… Découvrez ces surprenantes histoires judiciaires survenues cette semaine en Wallonie.

1. Scénario digne d’un film: 1 250€ pour tuer son ex avec un marteau

La main armée du commanditaire présumé a fait semblant de s’exécuter puis est allée se dénoncer à la police. Par peur des représailles.

Pour ce dossier peu ordinaire, seule la victime est présente. Cités à comparaître, son ex et une connaissance de ce dernier sont représentés par leur avocat. Malgré le fait que son ex soit devenu tétraplégique, la victime craint toujours pour sa vie et est sous protection policière. D’autant que par le passé, il a été soupçonné d’avoir empoisonné sa première épouse.

2. Papy fait de la résistance (même face à la police)

Quand on le voit arriver à la barre, le prévenu ne dégage aucune menace. C’est sûrement la démarche lente, les cheveux blancs, la voix fluette. L’effet de l’âge sur l’imaginaire, tout simplement.

Comment un homme de 74 ans peut-il bien se retrouver au tribunal pour des faits de harcèlement, mais aussi de coups et blessures, sur un homme plus jeune que lui? Et pourtant…

La citation de la semaine Circuler avec la voiture d’un inconnu bourrée de cocaïne pour un motif aussi futile que faire des achats à Charleroi n’est pas crédible + LIRE L’ARTICLE | Plus d’un kilo de coke dans la voiture

4. Un policier en maladie peut-il intervenir avec son arme pour défendre sa femme?

Un policier se retrouve poursuivi devant le tribunal correctionnel parce qu’il a rédigé un PV et fait interpeller l’auteur d’outrages envers son épouse.

5. 50% d’acompte, mais pas de chantier

Pour l’audience, des victimes ont fait le déplacement, histoire d’avoir des explications et de livrer leur expérience. Néanmoins, le principal intéressé, un entrepreneur âgé de 30 ans, n’est pas présent. Sous certificat pour crises d’angoisse, il est représenté par son avocat. Il doit répondre d’escroqueries, d’abus de confiance, de crédit artificiel et d’aveux tardif de faillite.

Le passif de sa boîte est estimé à 400 000€.

6. La dispute entre ses parents dégénère: le fils de 13 ans prévient la police

Ensemble pendant 23 ans, les deux prévenus (désormais séparés) doivent répondre de coups et blessures volontaires.Avec, pour témoin, leur fils.

7. Un Diable voit rouge à Saint-Mard

Si la musique adoucit les mœurs, le football n’a apparemment pas les mêmes vertus de rendre sages les supporters.

Imbibé d’alcool lors de la diffusion du match Belgique-France, un supporter des Diables s’en est pris aux policiers sur la place du village.

8. Règlement de compte sur Facebook: menaces réelles ou simples bravades contre les autorités de la Ville de Nivelles?

Un Nivellois règle ses comptes par mail et Facebook avec les autorités de la Ville. Correctionnalisé, le dossier pourrait être envoyé aux assises.

On vous raconte la suite Le bourreau d’Ogy condamné à une peine de prison Pascal Delcourt, l’éleveur d’Ogy (Lessines) poursuivi pour une vingtaine de préventions dont des maltraitances animales, vient d’être condamné à de la prison ferme. Flashés pour un excès de vitesse, ils étaient venus arracher le radar Cette nuit-là, les trois auteurs avaient été flashés à 154 km/h au lieu de 70 km/h. Dans la nuit, les trois auteurs, très alcoolisés, sortent une sangle de leur coffre de voiture, l’accrochent au poteau du radar et ensuite arrachent et tractent le poteau sur une distance de plus d’un km. "L’un d’entre vous a même filmé toute la scène en vidéo. On l’a retrouvée sur son GSM. Cet acte ne fait qu’encourager tous les membres du groupe à commettre de tels faits. " Ils viennent d’être condamnés. Fausses factures "entre amis": un jeune électricien devra rembourser 50.000€ En manque de liquidité, l’électricien a demandé des travaux fictifs, et donc de fausses factures. L’électricien se voit condamner à rembourser 50 000€. Il avait mis le feu à un combi de police devant l’hôpital Qu’est-ce qui s’est passé dans la tête de ce jeune homme de 25 ans? Il avait beaucoup bu et dans la nuit, il force par effraction un combi de police sur le parking de la clinique d’Arlon. Il retire son t-shirt, y met le feu et le place sous le siège conducteur du combi. L’incendie va embraser tout le véhicule. Le prévenu reconnaît la gravité des faits, qu’il situe en pleine période de confinement où il vivait plus dans la rue et consommait pas mal d’alcool. Mais il a retrouvé depuis lors un toit et aussi un emploi. Il vient d’être condamné.