Ousmane Dembélé vers un départ en Premier League? Un cador anglais intéressé mais le Barça ne veut pas le lâcher gratuitement

L'international français pourrait partir gratuitement à Manchester United.

Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat à Barcelone. À partir du 1er janvier prochain, le Français pourra signer un contrat, effectif à partir du 1er juillet prochain, où il le souhaite sans que le club ne doive débourser d'indemnité de transfert. Selon Mundo Deportivo, Manchester United serait très intéressé par les services du joueur de 24 ans, lui-même tenté par une aventure en Premier League après son expérience en demi-teinte en Catalogne en raison des blessures.

L'intérêt du club anglais n'est pas neuf. Une offre de prêt avait été formulée en octobre 2020. L'opération aurait pu se faire si le joueur avait renouvelé son contrat, ce qui n'a pas été fait.

Il pourrait donc partir gratuitement à Manchester United, mais Ousmane Dembélé intéresse toujours le Barça qui tenterait de prolonger son contrat. Malgré les problèmes de ponctualité du joueur, Xavi apprécie Dembélé et compte sur lui pour la reconstruction du club. "À son poste, s'il travaille dur et se sent bien, il est le meilleur joueur du monde. Cela dépend de lui. Pour moi, son renouvellement est une priorité. J'ai envie qu'il prolonge au Barça car il a un talent extraordinaire."

Une prolongation pour mieux partir?

Si le talent du Français ne pose pas question, son physique et son manque de discipline ne plaident pas en sa faveur. Après être arrivé en retard pour le premier entraînement de Xavi la semaine dernière, Dembélé s'est à nouveau signalé dans le mauvais sens cette semaine en arrivant une nouvelle fois après l'heure demandée. Selon la chaîne TV3, l'international français a confondu les horaires d'entraînement. Pensant que la séance était programmée l'après-midi, il n'était pas présent au début de l'entraînement. Certains de ses équipiers l'ont appelé alors qu'il se trouvait chez lui. Dembélé est donc forcément arrivé en retard.

Si le Français venait à finalement prolonger au Barça, il n'y ferait sans doute pas long feu, lui qui n'a disputé que 25 minutes depuis le début de la saison. Mais après le départ gratuit de Messi et au vu des difficultés financières, le club ne veut sans doute pas se séparer du Français sans obtenir une certaine somme en échange.