La plus grande mitraillette de Belgique est etterbeekoise! "Les gens viennent de très loin", assure le jeune frituriste bruxellois

Le Snack du Cinquantenaire propose des mitraillettes à des tailles qui dépassent l’entendement. La rédaction en a commandé une de 1,30 mètre.

"On propose des mitraillettes géantes, jusqu’à 1,30 mètre. Ce sont les plus grandes commercialisées", sourit Koray Kutlu (24 ans) en faisant égoutter ses frites. Le jeune frituriste à la bonhomie communicative a ouvert, avec l’aide de son frère et son ami, un établissement rue de la Grande Haie à Etterbeek et s’est rapidement fait connaître pour une spécialité: les mitraillettes géantes.

"On demande à notre fournisseur des pains spéciaux, plus grands. On ajoute dans le pain ce que le client veut: on a plusieurs types de viandes, beaucoup de crudités, des sauces et, bien sûr, des frites. Chaque mitraillette est personnalisée", explique-t-il tout en nous préparant une 'spéciale journalistes' d'un mètre trente de long

Comptez entre 25 et 30€ pour un de ces plats titanesques de plus d’un mètre, qui prend l’apparence d’un véritable défi, même pour les mangeurs les plus téméraires. "C’est un plat convivial pour 4 à 6 personnes. On en vend tous les jours. Ce sont surtout des étudiants du quartier qui en commandent, mais aussi des familles."

Une délégation de cinq journalistes de La Dernière Heure a, pour ses lecteurs, relevé le défi… Et a presque réussi à terminer ce monstre calorifique d'une mètre et trente centimètres. Un plat si lourd que même le frituriste pourtant bien bâti avait du mal à porter: au moins deux kilos de frites, une énorme portion de viandes à kebab, plusieurs hamburgers, de la salade, des olives, des tomates, des épices, des fines herbes, du fromage et un arc-en-ciel de sauce andalouse.

Plus de 100.000 abonnés sur TikTok

Quelques semaines après son arrivée sur Etterbeek, Koray s’est lancé sur les réseaux sociaux. Rapidement ses vidéos mettant en scène ses mitraillettes aux tailles qui dépassent l’entendement ont atteint une audience inespérée. "J’ai plus de 100.000 abonnés sur TikTok", détaille le jeune indépendant, probablement devenu le frituriste le plus célèbre de Belgique, encore sous le choc de sa success-story culinaire.

Sur sa page TikTok (Monsieur_50): des mitraillettes plus hallucinantes les unes que les autres, des pitas, des hamburgers, des grillades, des tacos, des frites, des sauces sous toutes les formes possibles et inimaginables… Bref, de quoi faire frémir les diététiciens et saliver les amateurs de friture. "Avec les réseaux sociaux, les jeunes d’aujourd’hui aiment ce qui est gigantesque. Ces mitraillettes impressionnent et cela nous a permis de ramener beaucoup de gens dans l’établissement. Les gens viennent de très loin. Certains font cent kilomètres pour venir à notre friterie d’Etterbeek. Beaucoup de jeunes nous découvrent sur TikTok et demandent à leurs parents de venir."

Le Snack du Cinquantenaire mise aussi sur la qualité de sa frite. Histoire de redonner des lettres de noblesse à cette spécialité belgo-belge. Dans son 'temple de la friture', Koray mise donc sur "la" recette traditionnelle, souvent oubliée des frituriers bruxellois: la double cuisson à la graisse de bœuf. "On fait environ 100 kilos de frites fraîches par jour. Mais l’ingrédient secret, c’est la passion". Une passion à consommer cependant avec modération.