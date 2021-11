"Dans avec les stars": et les 3 finalistes sont… (vidéos)

L’émission présentée par Camille Combal en était à la demi-finale ce vendredi soir.

Ils étaient encore quatre candidats à prétendre à la finale: les chanteurs Bilal Hassani, Tayc, le Youtubeur Michou et la comédienne Aurélie Pons.

Tayc, accompagné de la danseuse Fauve Hautot, aura été le premier qualifié en obtenant la meilleure note du 1er tour (un 10/10 et trois 9/10) grâce à leur prestation sur "N’insiste pas" de Camille Lellouche.

La 2e manche a quant à elle été remportée par Bilal Hassani et Jordan Mouillerac qui ont obtenu un 10/10, un 9 et deux 8 pour leur american smooth sur "Creep" version Anne Silla, récente gagnante de " The Voice All stars ".

Restait à désigner le dernier finaliste entre Michou et Aurélie Pons qui se sont "affrontés" sur la reprise de "Seven nation army" par Gaullin et Julian Perretta. Les téléspectateurs avaient le dernier mot et c’est finalement le Youtubeur qu’ils ont décidé de sauver.

La finale de cette 11e saison de "Danse avec les stars" sera donc 100% masculine. Elle sera diffusée en direct vendredi 26 novembre sur TF1.