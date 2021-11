Un temps gris accompagné de faibles précipitations intermittentes pour ce samedi

Le temps sera gris samedi, accompagné d’un risque de faibles précipitations intermittentes, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

De la brume pourra par endroits s’accrocher aux paysages. Quant aux maxima, ils se situeront entre 6°C en Hautes-Fagnes et 11°C en Flandre.

Le temps restera très nuageux durant la nuit, avec parfois quelques faibles bruines. En deuxième partie de nuit, une zone de pluie atteindra la région côtière et s’entendra ensuite vers l’intérieur du pays. Les minima oscilleront entre 3°C en haute Ardenne et 9°C à la Côte.

Dimanche, le temps sera encore nuageux. Pluie et éclaircies se succéderont. Les maxima varieront entre 5 ou 6°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 9°C à la Côte. Le vent sera modéré au littoral et faible à modéré à l’intérieur des terres.