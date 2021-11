Still se méfie du nouvel élan brugeois

Le Cercle (17e) est en progrès. Charleroi, privé de Van Cleemput, est prévenu.

Malgré les douze places et les treize points qui séparent son équipe de son adversaire du jour, Edward Still dit se méfier de ce déplacement au stade Jan Breydel, où le Cercle affiche pourtant un bilan effroyable de 2 sur 21. Un discours convenu, certes, une veille de match. Mais la prestation brugeoise il y a quinze jours à Genk (1-1) a prouvé que le Cercle affiche de nets progrès. "C’est une équipe dynamique, mobile, qui presse très bien. Elle propose un contenu intéressant et a récemment changé de système, ce qui lui donne un nouvel élan", décrypte l’entraîneur du Sporting, qui a forcément profité de la trêve internationale pour revoir et analyser la dernière défaite subie à l’Union SG (4-0). "On est tombé dans la précipitation en voulant trop souvent trop vite nous projeter vers l’avant. Et on n’a pas réussi à faire mal à l’adversaire là où on voulait le faire. En plus, nos erreurs défensives se sont payées cash."

Van Cleemput était absent à l’Union et il le sera encore ce samedi. Sa cheville n’est pas suffisamment rétablie. "Pour le reste, tous les internationaux sont rentrés en forme et fit." Koffi aussi? "Oui, il a retrouvé la pleine possession de ses moyens", assure Still.

Il en aura besoin pour essayer de retrouver le chemin de la victoire ce samedi au Cercle avant d’affronter consécutivement Anderlecht puis le Standard.