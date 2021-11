Seraing a encore peur de voyager

Les Métallos veulent leur deuxième victoire loin de leurs terres.

Seulement trois points en sept déplacements : on peut dire que Seraing s’exporte mal. On a failli ajouter six points de plus à ce total, avec des (gros) coups manqués à l’Antwerp et à l’Union, ce qui aurait peut-être changé la teneur de cette analyse.

Mais, en l’état et avant le déplacement de ce samedi à OHL (18 h 30), cela ne modifie pas une décimale au décompte final : depuis 84 jours, et la victoire à Eupen (1-2), qui était encore leader à l’époque, Seraing n’a pas pris un seul point hors de ses bases. "À l’extérieur, ça a toujours été difficile pour nous. Tout est possible, on l’a déjà montré. On a des qualités individuelles, au même niveau que les autres équipes. Mais il nous faut de la concentration au niveau défensif, analyse Jordi Condom. On n’a pas l’expérience pour sortir des concepts que l’on répète encore et encore toute la semaine à l’entraînement.

Fondamentalement, les Métallos éprouvent plus de difficultés à développer leurs idées ailleurs qu’au Pairay. Et cela se confirme amplement par les chiffres.

On a longtemps cru que la défense à cinq, plus stable et sûre, était la norme. Une philosophie que Jordi Condom avait appliquée de bout en bout au Kehrweg pour battre Eupen. Mais le Catalan a aussi souvent choisi la défense à quatre, plus dynamique sur le plan offensif mais aussi plus risquée.

À domicile, sur le petit terrain du Pairay, c’est quatre à la maison. Et on n’y touche presque pas : 81,2 % du temps, les Sérésiens gardent leur formation du coup d’envoi. Ce chiffre descend légèrement à l’extérieur (79,2 %), parce qu’ils doivent souvent trouver des solutions pour changer le cours du match. Quoique, lors du dernier match à domicile face à La Gantoise (0-0), les Sérésiens avaient gardé une solide défense à cinq pour au moins prendre un point face à une équipe robuste. Avec réussite, même si c’était au détriment du spectacle. "Je vois la progression chaque semaine, mais une série de résultats positifs pourrait nous faire que du bien", ajoute Jordi Condom.

Mais le constat à l’extérieur qui se vérifie : Seraing marque moins (5 buts contre 11 au Pairay), se crée moins d’occasions (7,86 contre 13,29 en moyenne) et cadre moins (34,5 % d’efficacité contre 41,9 %). Mikautadze (5 buts) et Maziz (5), les co-meilleurs buteurs de l’équipe, n’ont marqué à l’extérieur qu’à deux et une reprises respectivement.

Moins de personnalité hors du Pairay

Là où les Sérésiens parviennent souvent à garder leurs idées au Pairay, il faut bien constater qu’ils s’effacent plus souvent sur les autres terrains de D1A. Les Métallos prennent moins le contrôle du ballon (46,61 % de possession en moyenne contre 54,96 à domicile), récupèrent moins (72,43 récupérations en moyenne contre 81,4) et moins haut (6,14 récupérations hautes en moyenne contre 11,28). Et ils perdent aussi plus souvent le ballon (110,14 contre 106,14).

Cela reste des chiffres bruts, durs. Car c’est plus souvent le contexte qui permet d’expliquer les failles sérésiennes à l’extérieur : la découverte de la D1A à Courtrai, la carte rouge précoce de Boulenger à Anderlecht, la fin de match catastrophique à l’Antwerp, la deuxième mi-temps fantomatique à l’Union, les off-days à Genk et au Beerschot. Et toutes les erreurs individuelles.

Bref, ce samedi à OHL, il ne faudra pas penser aux chiffres mais y aller au culot, comme lors des 80 premières minutes à l’Antwerp ou lors de la première mi-temps à l’Union. Quand cette équipe sérésienne joue libérée, elle peut embêter tout le monde. Mais encore faut-il rester appliqué jusqu’à la fin. "On doit toujours se montrer sous notre meilleur jour pour faire quelque chose. Louvain est une équipe qui ne perd plus à la maison ces dernières semaines et qui est dans une bonne dynamique. Il y a Mercier, Schrijvers, Kaba qui peuvent nous faire mal. Défensivement, c’est pas mal non plus avec Dewaest. Heureusement, Al-Tamari ne jouera pas (NDLR : il est suspendu). On va sans doute faire comme face à La Gantoise, en pensant d’abord à ne pas prendre de buts. On ne l’a pas beaucoup fait cette saison", conclut Jordi Condom.