Thuin: le retour de la Journée de l’arbre

Cette année, la Journée de l’arbre et de la biodiversité reprend ses quartiers au service Travaux de la Ville le samedi 27 novembre de 9 h à 13 h.

Au programme de l’édition 2021 qui se déroulera à la Drève des Alliés, 120 à Thuin:

– Distribution de fruitiers demi et basse tige labellisés Certifruit. Cette année, l’aulne est mis à l’honneur.

– Petit marché des producteurs locaux avec: les Gourmandises de Thuillies, la chèvrerie de Cocriamont, le Clos des zouaves, le Pré en bulles, Marcellina wood, le Musée du Miel, Catleya créations, les Par-Tisanes et le Carol’Or.

– Atelier Zéro Déchet pour fabriquer sa propre lessive à base de lierre et de cendres de bois, proposé par les Colibris dégourdis. Durée: 1 h 30 – 10 personnes autorisées. Inscription obligatoire via imagine@thuin.be

– Animations nature (bombes à graines, fabrication d’abri à hérisson et de fleurs en carton) proposées par des agents du service Travaux

– Fabrication d’instruments de musique insolites organisée par le collectif CEAN.

– Donnerie sur le thème du jardinage: on dépose un objet que l’on n’utilise plus et on en prend un autre

– Stands de sensibilisation tenus par des ASBL de la commune, actives dans le domaine de l’environnement (Département de la Nature et des Forêts, apiculteurs du plan Maya, Natagora, contrat de rivière, Thuin en transition, les "Guides Composteurs", l’ASBL "Les Jardins Suspendus", l’Essor, les cercles horticoles de Gozée et Thuillies, Espace environnement, TVbuonair).

– Informations sur la prime à la plantation, "Yes, we plant".

Un bar sera tenu par la jeunesse de Leers-et-Fosteau.