Covid: la commune de Jette inaugure une stèle en souvenir aux personnes décédées du coronavirus

Entre 100 et 200 personnes ont inauguré vendredi à 18h00 place Cardinal Mercier à Jette, en bordure du Parc Garcet, une stèle commémorative en mémoire des victimes de la pandémie de coronavirus.

Il s’agit d’une pierre brute sombre, de quelques mètres de haut, issue d’une carrière près de Tournai. Elle porte l’inscription "A la mémoire des victimes du coronavirus" et la citation de Victor Hugo "Le souvenir, c’est la présence invisible".

Entouré des membres du Collège et de nombreux conseillers communaux, le bourgmestre Hervé Doyen a pris la parole: "On a voulu créer un lieu de mémoire, surtout pour ceux qui n’ont pas pu prendre part à l’enterrement d’une personne disparue, singulièrement pendant la première vague... On a perdu plus de 25.000 personnes en Belgique et on risque d’en perdre encore. C’est une manière de rendre visible des choses invisibles, comme la souffrance, le décès, la perte d’un proche... C’est un endroit où l’on peut se souvenir et cela me semblait utile".

Différents représentants de cultes religieux ont récité des prières. Trois musiques classiques ont accompagné ce moment de recueillement collectif.

En fin de cérémonie, les participants ont pu prendre une rose blanche dans un grand vase pour aller la déposer au pied du monument.