Le marché de Noël de Laplaigne est aussi annulé

Le marché de Noël devait se tenir dans la maison de village les 11 et 12 décembre. EdA - 301523485953

Véritable institution à Brunehaut, le marché de Noël de Laplaigne n’aura pas lieu cette année pour cause de contraintes sanitaires...

Après l’annonce de l’annulation du concert de Sainte-Cécile de la fanfare locale, c’est un autre coup dur qui vient de frapper le petit village frontalier de Laplaigne: le traditionnel marché de Noël qui devait se tenir dans la maison de village les 11 et 12 décembre prochains n’aura pas lieu, lui non plus.

Les organisateurs s’en expliquent sur la page du groupe Facebook "Les amis de Laplaigne".

"Les mesures sanitaires actuelles ne nous permettant pas d’organiser cette festivité dans de bonnes conditions, c’est avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer l’annulation de notre marché de Noël de Laplaigne, peut-on lire sur le réseau social.

L’ensemble des organisateurs ne se sent pas le courage de vérifier durant les 2 jours le covid safe ticket, le port du masque, les distanciations sociales à l’intérieur, les normes Horeca....."

Philippe Vinckier, administrateur de ce groupe, nous a bien confirmé qu’il ne s’agissait malheureusement pas d’une fake news.

Il nous a en outre précisé que les organisateurs n’excluent pas la possibilité de proposer un marché, pas de Noël, bien entendu, mais artisanal quand même, au printemps si les conditions sanitaires le permettent.

Il faudra de toute façon, qu’on le veuille ou non, apprendre un jour à "vivre" avec ce virus...