Eleven Sports augmente les prix de ses abonnements

Eleven Sports va augmenter le prix de ses abonnements

L’abonnement mensuel pour le football belge passera de 10,99 euros à 11,99 euros par mois. Ceux qui veulent également des retransmissions sportives internationales devront payer 15,99 euros au lieu de 14,99 euros.

Les clients de Telenet et Proximus ne sont pas concernés

Les tarifs augmenteront seulement pour les clients directs d’Eleven. Ceux qui regardent les chaînes Eleven via les forfaits sportifs de Telenet ou Proximus seront pour l’instant épargnés par les hausses de tarifs.

Désormais, l’offre internationale de Eleven comprend également le championnat de France de football, avec des stars comme Lionel Messi et Kylian Mbappé. Telenet, Proximus et Orange n’ont pas trouvé d’accord sur les droits de diffusion via leurs décodeurs, ce qui signifie que les consommateurs ne peuvent regarder la Ligue 1 que directement avec Eleven.