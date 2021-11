Autour du pont des Trous: on bétonnera en fin d’année au quai Donat Casterman

Le chantier d’embellissement des rives de l’Escaut se poursuit également au-delà du pont des Trous, du côté du quai Donat Casterman, face au Jardin de la Reine.

Pour mesurer l’état d’avancement du chantier qui se poursuit aux abords du pont des Trous, du côté du quai Donat Casterman, l’idéal est d’emprunter le petit sentier qui vous emmène sur la partie la plus haute du Jardin de la Reine. Là où débouchent les escaliers qui permettront, lorsque les travaux seront terminés, d’assurer la jonction entre le quai et ce parc.

Et de rejoindre, par exemple, les gradins menant au fleuve ainsi que des vastes parterres en "béton désactivé", un matériau qui est composé de granulats (sable, graviers, cailloux, galets, etc.) apparents et que l’on utilise pour des raisons principalement esthétiques. Pour rappel, on ne pourra pas circuler en voiture dans cette zone qui sera plutôt dévolue à la promenade... Scaldistournai.eu

Pour rappel, cette zone en cours de réaménagement ne sera pas ouverte aux véhicules, à l’exception de ceux des services d’urgence via des bornes rétractables.

L’agence Scaldistournai.eu, chargée de la communication pour le méga chantier d’élargissement de l’Escaut, nous apprend qu’une prochaine étape sur ce site consistera à réaliser des coffres de voirie pour des bétonnages prévus en toute fin d’année et au début janvier 2022, sauf si les conditions météos devaient en décider autrement, bien évidemment.

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, on parle de "coffre de voirie" quand le terrain a été décaissé jusqu’au bon niveau (et qu’on est arrivé "à fond de coffre"), que les bordures et avaloirs (éléments linéaires) ont été posés, ce qui permet ensuite de poser les revêtements (en béton, en hydrocarboné).