Farid répond à votre question météo: va-t-il neiger la semaine prochaine?

La question du jour à Farid est celle de Corinne de Jumet (Hainaut): "Salut Farid, j’ai entendu parler de neige pour la fin de semaine prochaine en Belgique et j’ai du mal à y croire. Peux-tu m’en dire plus? Merci d’avance!". Farid lui répond et donne sa tendance pour la semaine.

On attend effectivement un changement de synoptique à partir de dimanche avec l’arrivée d’un front froid et de la pluie. Durant l’après-midi, de l’air plus frais d’origine polaire maritime fera descendre le mercure de quelques degrés avec quelques averses voire de la grêle. Ensuite, j’attends une période plus calme de lundi à jeudi avec des gelées matinales et pas plus que 5 à 6°C l’après-midi sur le centre du pays! En soirée de jeudi, une petite perturbation pourrait donner un peu de neige sur le relief et de faibles pluies ailleurs. Une deuxième descente d’air froid est envisagée pour ce week-end avec un risque de neige plus marqué sur l’Ardenne mais surtout au-dessus de 4-500 m. En dessous, ça va être tendu mais pas totalement exclu de manière ponctuelle la nuit. Cela reste toutefois un coup de froid assez classique pour une fin novembre.

Et ailleurs sur le pays?

Malheureusement, les hautes pressions recouvriront le pays bloquant l’humidité proche du sol. Une belle tartine de nuages bas et encore l’une ou l’autre petite bruine moins marquée que ce vendredi. Ces dernières pourraient davantage affecter l’ouest du pays et le littoral jusqu’au nord. Au fil de la matinée et durant l’après-midi, la situation n’évoluera que peu avec encore un ciel couvert et une goutte de bruine surtout sur les Flandres.

Les maxima seront assez doux encore une fois sous ce vent faible à modéré de sud-ouest avec 9 à 11°C en plaine et 5 à 7°C sur les sommets où une éclaircie pourra sortir avec un peu de chance. Le soir, des pluies faibles un peu plus régulières toucheront le littoral jusqu’au Hainaut occidental à l’approche de ce fameux front froid de dimanche.