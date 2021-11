Trop coûteuses illuminations à Frasnes?

Pour de nombreux citoyens, la fête de Noël est incontournable. Ainsi, la Commune de Frasnes-lez-Anvaing a souhaité mettre les petits plats dans les grands en faisant l’acquisition d’illuminations de fin d’année et de matériel électrique pour un montant total de 12 344€ TVAC.

Un montant qui a tout de même interpellé Didier Verdoncq, conseiller Écolo. "Est-ce réellement une bonne idée d’investir autant pour des illuminations alors qu’on conseille aux citoyens de réduire leur consommation d’énergie? Pour le parti, cette somme est un peu exagérée."

Ces illuminations prendront ainsi place au sein des treize villages de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. Une déclaration que Michel Delitte, chef du parti Horizon Citoyen, n’a pas hésité à relever. "Il est bon de savoir que tous les villages profiteront de ces illuminations et pas uniquement le centre de Frasnes…"

Aucun village ne sera oublié

Alors que l’événement festif, "Frasnes les Flocons", se tiendra du 15 au 19 décembre sur la Grand-Place, Christine D’Hont, échevine en charge des festivités et des événements (MR), a rappelé l’importance de ce moment convivial et familial. "Il était important qu’aucun village de l’entité ne soit oublié. Les citoyens ont réellement besoin d’illuminations et d’une ambiance comme celle-là pour réchauffer les cœurs en ces moments difficiles."

L’échevine a également souhaité ajouter que les élèves des écoles et les trois maisons de repos de l’entité participeront activement à ces festivités. On demandera à ceux-ci de décorer des sapins qui seront placés au sein du village de Noël.

À la fin de l’événement, les sapins retourneront sur les places des différents villages pour continuer à faire briller les yeux des petits et des grands.

"Je ne pense pas que ce sont quelques luminaires qui vont égayer les citoyens", a conclu Didier Verdonq.