Mondiaux de padel: la Belgique bat le Mexique et jouera pour la 5e place

La Belgique a battu le Mexique 2-1 en match de classement pour les places 5-8 des championnats du monde dames de padel, vendredi à Doha, au Qatar. Les Belges affronteront le vainqueur d’Allemagne - Brésil dans le match pour la 5e place.

An-Sophie Mestach et Helena Wyckaert ont offert le premier point à la Belgique en écartant Elisabeth Escobar et Ana De la Pena 6-0, 6-1. Dorien Cuypers et Marie Maligo ont ensuite dominé Natalia Blanco et Fernanda Salazar 6-1, 6-2.

Le Mexique a réduit la marque à 2-1 à la suite de la victoire 6-3, 6-2 de Camila Ramme et Ana Cabrejas sur Babette Wyckaert et Elyne Boeykens.

La Belgique avait été éliminée 3-0 en quarts de finale par l’Espagne, tenante du titre, devant ensuite jouer les matches de classement pour les places 5 à 8.

La finale opposera l’Espagne à l’Argentine, qui se partagent 13 titres mondiaux chez les dames (8 pour l’Argentine, 5 pour l’Espagne).