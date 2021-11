Stef Peeters (Eupen) : « Le Standard reste le seul grand club belge qui a voulu me signer »

Faute d’offre suffisante, Stef Peeters n’a pas rejoint les Rouches cet été. Le gaucher revient sur ce flirt avorté. Mais aussi sur la saison eupenoise.

Proche du Standard cet été, l’Eupenois Stef Peeters est finalement resté chez les Pandas. Le médian ne ferme toutefois aucune porte. À condition que tout le monde s’y retrouve. Entretien.

Mi-octobre, Eupen était l’étonnant leader de D1A. Après un décevant 1/12 (Gand, Union, Charleroi, Zulte), vous êtes aujourd’hui septièmes, à 10 points de l’Union. L’étroitesse du noyau commence à se faire ressentir?

Je ne pense pas car on n’a pas eu trop de blessés. Quant aux matchs, ils ne se sont pas joués à grand-chose. Par contre, le coach (Stefan Krämer) a expliqué, statistiques à l’appui, qu’on s’était créé moins d’occasions car on a proposé moins de jeu direct. Avant, sur 10 ballons, on en jouait 7 directement. Et là, c’est devenu du 50-50. Face au Standard, il veut qu’on se montre plus verticaux et directs dans les contre-attaques et les prises de risques.

Eupen doit renouer avec la victoire chez un Standard qui, plus encore que vous, se doit de réagir. Cela ajoute une forme de pression autour du match?

Le Standard était en difficulté mais là, notamment avec le match à Bruges (2-2), on sent qu’il y a une meilleure mentalité et de la grinta. Et ça se jouera à Sclessin, avec le public… Ce match peut tomber des deux côtés. Même si on est devant au classement, ça ne veut rien dire.

J’imagine que vous anticipez déjà la prochaine question…

Je sais ce que vous allez me demander (rires). Mais allez-y!

Le Standard espérait vous transférer cet été, mais ça n’a pas abouti. Pourquoi?

Parce que les offres des Liégeois ont été jugées insuffisantes par Eupen. Et pour augmenter l’offre (NDLR: Eupen aurait demandé 1 million), il aurait fallu que certains joueurs du Standard partent. Ça n’a pas été le cas.

Des regrets?

Non. J’ai un bon contrat à Eupen jusqu’en 2023 et je me sens bien ici. Et puis le club ne m’a pas bloqué.

Mais ça ne s’est pas fait… La porte est-elle définitivement fermée?

Tout est possible à chaque mercato. Je ne vais pas rester à Eupen 15 ans. On verra bien.

Quid alors du prochain mercato hivernal?

Je n’ai vécu qu’une seule fois un transfert en janvier. J’étais à Caen où je ne jouais plus et j’ai rejoint Zulte-Waregem. Mais ici, en étant titulaire, il faudrait vraiment une offre où tout le monde est content pour que je parte en hiver.

Certains joueurs n’hésitent pas à faire pression sur leur club pour forcer un transfert vers une formation plus huppée. Cela ne vous a pas traversé l’esprit quand le Standard vous a approché?

Si un autre club fait une offre impossible à refuser et qu’Eupen dit non malgré tout, c’est différent. Mais ici ce n’était pas le cas.

Vous avez récemment déclaré qu’un jour, cela vous plairait de jouer avec la pression d’un club ambitieux. C’est toujours le cas?

La pression pour ne pas descendre, je connais. Mais j’aimerais, avant la fin de ma carrière, évoluer dans un grand club. Ce serait l’occasion de voir si je peux faire ma place ou pas au sein d’une équipe dont on attend qu’elle gagne chaque match. Pour être honnête : je trouve dommage qu’après avoir été un des quatre meilleurs joueurs au Cercle, à Saint-Trond ou à Eupen, je n’ai jamais pu rejoindre un top club belge.

Stef Peeters ferait-il sa place au sein du Standard d’aujourd’hui?

C’est difficile à dire car on ne sait jamais comment on s’adapte à un nouveau club. À Eupen, je sais que je suis important. Ailleurs, il est possible que je ne sois qu’un joueur parmi d’autres.

Et le Standard des dernières belles années aurait-il été intéressé par le Stef Peeters d’aujourd’hui?

Difficile à dire. Mais ce que je sais, c’est que le Standard reste le seul grand club belge qui a voulu me signer.

Le 9 février prochain, vous fêterez vos 30 ans. Ce sera l’occasion de dresser un petit bilan. Y a-t-il, déjà, certains regrets?

Tout ce qui m’arrive, je le vois comme une forme de bonus. J’ai fait ma place en D1 à 24 ans avec Saint-Trond. C’est tard. Avant ça, j’avais 5 matchs en D1 au compteur. Et à cet âge-là, je n’imaginais pas devenir important dans un club de Pro League. Je n’étais pas un talent précoce qui aurait pu être prêt à 20 ans. Il m’a fallu du temps. Et là, tout ce qui m’arrive, je le vois positivement.

Qu’est-ce qui fait que vous n’avez pas réussi à vous imposer à Genk, votre club formateur?

Je n’étais simplement pas prêt, notamment au niveau physique. On parle d’un club qui visait les sacres avec des De Bruyne, Töszer ou encore Camus dans le milieu. J’étais dans le noyau A sans m’y imposer. Et même des clubs comme Westerlo, Beveren ou OHL n’étaient pas intéressés. Donc je suis parti aux Pays-Bas sans faire ma place au Sparta Rotterdam. Et c’est en D2, à Maastricht, que j’ai commencé à jouer avant de rejoindre St-Trond. Ça semble toutefois difficile vu mes 29 ans, mais m’imposer un jour à Genk serait une belle réussite et une forme de revanche.

Vous vous sentez trop vieux?

Non, au contraire. J’ai commencé tard en D1. Donc j’estime que mes meilleures années sont devant moi : mes 30, 31, voire 32 ans. Mais Genk vise plus jeune.

Et à Caen, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?

Je suis passé de Maastricht à la Ligue 1 après une saison à Saint-Trond. C’était trop rapide comme transition. Ce championnat français était trop physique pour moi. Mais je reste content de cette expérience où j’ai grandi comme joueur, avec 30 matchs en 18 mois. Affronter le PSG ou Marseille, ce sont de beaux souvenirs. C’est étrange : j’étais titulaire pour les gros matchs dont la demi-finale de Coupe perdue contre le PSG en 2018, mais jamais contre les Dijon et autre Amiens (rires).

Ces matchs face au top mondial, ça reste une belle façon de s’évaluer. Il manquait quoi à un Stef Peeters pour atteindre le niveau de ces stars?

C’est la vitesse qui est différente : que ce soit dans l’exécution, l’anticipation et les transitions. Et il n’y a presque pas de déchet. Mais on parle de sportifs qui sont nés pour ça. Je suis de Bree, comme Thibaut Courtois. On savait qu’il y arriverait s’il se donnait la peine de s’entraîner. Il fait deux mètres tout en étant explosif. C’est une famille où tout le monde a percé dans le sport. Certains ont ça dans le sang.

Avez-vous gardé l’un ou l’autre maillot de vos belles affiches en Ligue 1? Vous avez tout de même affronté les Neymar, Mbappé, Di Maria et consorts.

J’ai eu ceux de Motta, Rabiot (Paris SG) et celui de Strootman (Marseille). Mais je ne suis pas trop du genre à les demander, et surtout pas avant le match! Mais là, avec le recul, je suis content d’avoir ces beaux souvenirs.

L’étranger, cela reste une option à bientôt 30 ans?

Bof. En Belgique, on me connaît et je connais mes adversaires. Je peux parfois anticiper ce qu’ils vont faire. Ce n’était pas le cas en France par exemple. Aujourd’hui, j’ai mon fils. En France, on devait prendre l’avion : partir le jour avant le match puis revenir le lendemain. C’est plus facile en Belgique. Je m’y sens bien.

Justement : vous donnez l’impression d’être plus libéré cette saison. Plus que l’an dernier.

C’est toujours comme ça : la deuxième année est généralement meilleure que la première. On se connaît mieux et on connaît mieux ses équipiers. Quand tu viens d’arriver, tu te sens moins crédible comme leader. C’est différent un an après.

Vous étiez titulaire indiscutable avec San José et c’est encore le cas avec Krämer. C’est aussi parce qu’il n’y a pas de réel concurrent à votre poste?

L’année passée, Eupen voulait transférer un autre médian. Et finalement, ils ne l’ont pas fait. Peut-être que ça me ferait du bien, quelqu’un qui pousse derrière. Mais j’ai atteint un âge où je sais que si je ne m’entraîne pas bien, je ne vais pas bien prester en match. Moi, je joue comme je m’entraîne.

Après ce mois d’octobre où Eupen a retrouvé sa réalité : quels sont les objectifs pour la suite?

Avec nos 13 ou 14 titulaires, on a de quoi viser le Top 8. Mais là, jusqu’à la trêve, on doit prendre un maximum de points et assurer le maintien dès l’hiver. Les nombreuses rencontres vont s’enchaîner et on a un petit groupe.

Vu le contexte, vous serez doublement observé lors du duel Standard – Eupen.

On est toujours sous les projecteurs lors des gros matchs. Mais je ne dois pas penser à tout ça car c’est la meilleure façon de louper ma soirée. L’important pour moi, c’est d’arriver à jouer facile et surtout ne pas essayer de montrer que…

(On coupe)…que vous valez ce fameux million réclamé par Eupen pour votre transfert?

Oui, voilà (rires). Je ne dois surtout pas faire ça, mais juste jouer simplement.