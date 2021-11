Covid: l’Absym demande que les cas-contact puissent générer leur code pour un test PCR

L’Association belge des Syndicats médicaux (Absym) a demandé, vendredi, une adaptation du portail d’inscription au test de dépistage du Sars-CoV-2 afin d’y faire figurer la possibilité de se faire tester en cas de contact récent avec une personne déclarée positive au virus, ce même sans présenter de symptômes.

"L’augmentation rapide du nombre de patients malades de la Covid a pour corollaire une explosion du nombre de patients qui ont été en contact avec ceux-ci et doivent être dépistés rapidement par un test PCR. Tous ne sont pas pris en charge par le testing et se tournent vers leur médecin", écrit l’Absym. "Leur nombre est tel que de nombreux médecins sont de plus en plus souvent obligés de reporter des demandes de rendez-vous de 24 jusqu’à 72 heures pour des patients qui, eux, sont malades."

Les cas-contact asymptomatiques pas pris en compte

En effet, le remplissage du questionnaire " Self Assessment Testing ", disponible sur masante.belgique.be, demande absolument d’indiquer les symptômes éprouvés pour obtenir un code permettant le dépistage, sans quoi il n’est pas possible de passer à l’étape suivante.

"Il est urgent de résoudre ce problème", alerte l’Absym, qui demande que les personnes asymptomatiques qui ont été en contact avec une personne dont le test PCR récent est positif puissent, elles aussi, obtenir un code sur ce portail, en y ajoutant cette option au questionnaire: "J’ai été en contact avec une personne dont le test Covid est positif"."