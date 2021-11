Charleroi toujours privé de Van Cleemput pour le déplacement au Cercle

Le défenseur carolo n’est pas suffisamment remis de sa blessure à la cheville.

Si les dix internationaux sont rentrés "fit" de la trêve, le Sporting déplore une absence défensive contraignante pour le déplacement au Cercle de Bruges ce samedi (16h15) dans le cadre de la 15e journée de championnat. La même qu’il y a quinze jours lors du déplacement à l’Union SG (4-0): Jules Van Cleeemput "Il n’est pas suffisamment remis au niveau de sa cheville", confirme l’entraîneur Edward Still. "Pas à 100% avant la trêve, Koffi, lui, est revenu en pleine possession de ses moyens".

Cinquième du championnat (23 points), Charleroi espère se relancer face à une équipe du Cercle avant-dernière (10 points) mais "qui mériterait beaucoup mieux, notamment quand on voit leur match contre Genk", se méfie Still. "Le Cercle propose un contenu intéressant et a récemment changé de système, ce qui leur donne un nouvel élan. C’est une équipe dynamique et mobile."

Les Zèbres, eux, devront éviter de tomber "dans la précipitation", estime leur entraîneur. "À l’Union, on a voulu aller trop souvent trop vite vers l’avant et on n’a pas réussi à mettre l’adversaire en difficultés là où on l’avait imaginé. Nos erreurs défensives se sont payées cash."