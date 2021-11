Affaire du match truqué entre Malines et Waasland-Beveren: le jugement de la CBAS est annulé

Le jugement de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS), dans l’affaire du match truqué FC Malines - Waasland-Beveren de mars 2018, est nul. C’est ce qu’a décidé vendredi le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les agents de joueurs Walter Mortelmans et Dejan Veljkovic et les anciens administrateurs de Malines Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans et Johan Timmermans avaient chacun déposé un recours individuel en annulation contre le jugement de la CBAS et ont maintenant obtenu gain de cause.

La décision de la CBAS est annulée, mais seulement en ce qui les concerne. L’arrêt du tribunal de première instance de Bruxelles ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.