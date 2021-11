Digérer les nouvelles mesures Covid en faisant du sport ou en regardant Downtown Abbey? 10 infos pour les 55 et plus

Des nouvelles mesures Covid? On s’adapte, on se serre les coudes, et on va se ressourcer dans les bois. yurolaitsalbert – stock.adobe.co

La pandémie et le nouveau Codeco étaient au cœur de l’actu toute la semaine. Nous les abordons de façon pratique (à l’église, dans les hôpitaux, au quotidien), avec aussi quelques articles pour être au mieux de sa forme mentale et physique.

par Anne Sandront

BILLET

«Je ne tiendrai pas jusqu’à 67 ans»

Cette semaine, au travail, j’ai eu une de ces journées où rien ne fonctionne: dans mon cas, des gens qui parlent dans une langue étrangère, d’un sujet que je ne maîtrise pas, le tout sur une connexion qui se coupe à plusieurs reprises, qu’on essaie de rattraper tant bien que mal en sonnant à un interlocuteur – prévenu – mais qui n’est finalement pas joignable.

Des journées galères, comme il y en a dans tous les boulots, où on finit par se dire: "Je ne tiendrai pas jusqu’à 67 ans". Et imperceptiblement, on se surprend à calculer: "Quand ce collègue est parti à la prépension, il n’avait que 55 ans" ou "Ma belle-mère avait 60 ans quand les enfants sont nés, elle ne travaillait plus et s’occupait d’eux tous les mercredis!"

Des jours comme ça, on se sent vieux, très vieux. On se demande comment on va faire pour travailler avec des collègues 45 ans plus jeunes que soi, comment on va réussir à se former aux nouvelles technologies, être concentré sur les tâches, efficace. Y aura-t-il des aménagements de fin de carrière? Est-ce qu’on sera plus "smart" parce qu’on continuera à réfléchir ou tout juste usé, épuisé, prêt à rendre son dernier souffle? On y pensera plus tard. D’abord, profiter du week-end. Un jour à la fois.

Dans l’actu

Faut-il vraiment craindre une pénurie de jouets?

Les jouets premier âge, c’est facile. Après, ça se complique… BillionPhotos.com – stock.adobe. C’est galère, cette année, de trouver LA boîte de Lego pour votre filleul, ou telle Barbie. Fruit du hasard ou problème structurel? Voyez L’avis des grandes enseignes et des petits indépendants.

On manque de personnel en milieu hospitalier

Congés maladie, grossesses, départs de la profession. On est trop court au niveau des staffs infirmiers. ÉdA Mathieu Golinvaux Il manque d’infirmiers dans les services de soins intensifs, qui ferment des lits. Mais on manque aussi d’informaticiens, femmes de ménage… Retrouvez notre état des lieux détaillé, et notre analyse dans Comment les hôpitaux gèrent la pénurie de personnel.

Où en est-on avec les règles Covid depuis le dernier Codeco?

Les règles Covid ont encore changé cette semaine. Vous ne vous y retrouvez plus: on fait le point en 8 questions-réponses.

Le Covid Safe Ticket dans les églises?

-BELGA/THIERRY ROGE

Les restrictions et confinements instaurés en 2020 ont affecté l’Église comme les autres secteurs de la société. Les lieux de pèlerinages les plus importants (Banneux, Beauraing,… ) ont accueilli 57% de visiteurs en moins qu’en 2019. Voici comment l’église se réinvente.

En pratique

Quels sports pratiquer pour rester en forme?

Le sport, c’est pour le muscle, mais aussi pour le bien-être. InsideCreativeHouse – stock.adob Après 35 ans, on commence à perdre de la masse musculaire. Pour éviter la sarcopénie, faites du sport. Retrouvez tous ce qu’il faut savoir avant de se lancer.

La revalidation passe par la forêt

À Arlon, l’ASBL Les Aventurines offre des revalidations comme les autres, qui passent par la nature, le groupe, les balades en forêt. Notre reportageest à lire et à voir en vidéo.

Sports cérébraux: un bel outil «anti-Alzheimer»

Group of cheerful senior friends at home, playing board games. Halfpoint – stock.adobe.com Le cerveau aussi, se travaille. Les échecs, le scrabble… Rencontre avec Christian Henrotte, président de la fédération échiquéenne francophone de Belgique.

L’art comme thérapie

BGStock72 – stock.adobe.com Il n’y a pas d’âge pour sedécouvrir une passion pour l’art… Et en plus, ça fait du bien.

Coups de cœur

Downton Abbey: quand il n’y en a plus, y’en a encore!

Hugh Bonneville reprend le rôle de Robert Grantham, avec Michelle Dockery, Lady Mary. À voir en mars 2022. Photo News Après six saisons et un film, Downton Abbey n’a pas fini de faire sonner son accent "posh" et ses robes des années 20. Un 2e film est annoncé pour mars. Voici la bande-annonce et les infos à ne pas louper.

