Record de contaminations Covid ce 15 novembre: pourquoi ce chiffre doit être pris avec recul

Plus de 20.000 cas de coronavirus ont été comptabilisés ce lundi 15 novembre. C’est un triste record pour cette année. Qu’il faut nuancer.

La courbe des infections ne semble pas faiblir pour le moment en Belgique. Le Covid a refait son trou, avec vigueur. Les mises en garde se succèdent.

Un chiffre interpelle dans les dernières données: 20.537 cas détectés en Belgique ce 15 novembre. C’est le plus élevé jamais vu cette année, seulement dépassé, depuis le début de la crise sanitaire, par le 27 octobre 2020 avec 22.221 cas.

Comment expliquer un tel chiffre?

Tout d’abord le nombre très important de tests effectués ces derniers jours. Là où il y avait eu un record de 80.000 tests en octobre 2020, on grimpe fréquemment à plus de 100.000 tests dernièrement, et même 120.000 le mardi 16/11. On capte donc plus de contaminés.

Ensuite, "il y a parfois des délais dans le rapportage", a concédé Steven Van Gucht de Sciensano, lors du point presse hebdomadaire. "C’est possible qu’il y ait un retard de notification, rattrapé par la suite".

Enfin, le chiffre quotidien doit toujours être pris avec recul, la tendance est bien plus importante. "Il y a sans cesse des fluctuations journalières, comme le week-end avec moins de tests et de cas enregistrés tout simplement car c’est le week-end et tout tourne au ralenti. On regarde donc plutôt la moyenne et l’évolution de la tendance, qui sont plus significatives pour analyser la situation", a conclu le virologue belge.

Si les chiffres se maintiennent, on pourrait atteindre les 13.000 ou 14.000 cas en moyenne par jour tout prochainement. Des moyennes qu’on enregistrait en octobre de l’an dernier, en pleine 2e vague.