P1: Spy-Condrusien et Beauraing-Fernelmont à suivre dès ce soir

Contrairement à la semaine dernière, toutes les rencontres de la 13e journée de première provinciale ne se joueront pas dimanche. Deux duels sont déjà au programme ce soir…

Et les 4 formations à ouvrir le bal ce samedi sont, d’une part, Spy et le Condrusien et, d’autre part, Beauraing et Fernelmont-Hemptinne. Les deux premières, à parfaite égalité au classement (22 points), ont le podium en ligne de mire. Mais cela passe obligatoirement par une victoire, qui serait la septième pour l’un comme pour l’autre, donc.

Pour la lanterne rouge beaurinoise comme pour Fernelmont, la mission est identique cette saison, à savoir le sauvetage en P1. Léger avantage comptable aux visiteurs, qui totalisent 4 points de plus que les Famennois. Autre point commun entre les deux équipes: elles restent sur deux matches sans marquer, avec dans les deux camps, un délicat passage par la "case Ciney" (défaite 5-0 de Fernelmont et 0-7 de Beauraing le week-end précédent).

La suite de la 13e journée se déroulera dimanche, dès 14h30:

Chevetogne – Andenne

Loyers – Ciney

Union Dinantaise – Grand-Leez

Flavion/Morialmé – Meux B

Nismes – Biesme

Molignée – Malonne (15h)