Un Liégeois âgé de 82 ans condamné pour avoir abusé de ses deux petites-filles

Un Liégeois âgé de 82 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 7 ans de prison après avoir commis des faits de viols, d’attentats à la pudeur et de débauche sur ses deux petites-filles.

Le prévenu, un témoin de Jéhovah exclu de sa communauté, prétendait vouloir enseigner des pratiques sexuelles aux deux fillettes âgées de 4 et 9 ans.

Les faits s’étaient déroulés entre juillet et octobre 2018 et avaient été dénoncés par les deux fillettes. À leur retour d’une visite chez leur grand-père, elles avaient révélé avoir subi plusieurs scènes de viols, d’attentats à la pudeur et de débauche.

Le prévenu, un témoin de Jéhovah qui a été exclu de sa communauté depuis les faits, prétendait vouloir faire l’éducation sexuelle des deux fillettes.

Outre les actes de viols et d’attouchements, il avait commis des actes de débauche en soumettant les victimes au visionnage de films et de dessins pornographiques.

Le prévenu a été décrit par les experts comme un manipulateur animé d’une grande perversité. Il était en aveux partiels mais prétendait ne pas se souvenir des faits.

Dans son jugement, le tribunal a souligné l’extrême gravité des faits, l’absence de conscience du prévenu et son risque de récidive. C’est la raison pour laquelle une mesure de sursis lui a été refusée. Le tribunal l’a condamné à une peine de 7 ans de prison et a ordonné son arrestation immédiate.