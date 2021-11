Ce week-end à Bruxelles, histoires, jardinage et pilote de course

La Montagne Magique ouvre la saison froide en réchauffant les esprits au festival Solstice, qui accompagne le jeune public jusqu’à la nuit la plus longue de l’année. La Montagne Magique/ Compagnie (&) So Weiter

L’automne est bien là et avec lui l’envie de se dorloter avec de bonnes histoires. Pour ça, faites confiance à la Montagne Magique ou à Ernest et Célestine. Mais l’histoire s’écrit aussi sur les circuits: une légende belge de la course vous donne rendez-vous ce week-end. Où il ne faudra pas oublier de plante.

Suivre @JulienRENSONNET

Histoires à la nuit tombée

La Montagne Magique/ Compagnie Joli Mai

Vous aussi, vous avez remarqué que les histoires paraissent encore meilleures quand les nuits s’allongent? À la Montagne Magique, c’est une évidence. D’où le festival Paroles au Solstice, qui s’ouvre ce week-end dans ce haut lieu du théâtre jeune public. Pour cette 20e édition, 13 spectacles s’y tiennent jusqu’au 22 décembre. Ils se destinent aux tout-petits comme aux ados. Vos kets y croiseront un gardien de phare, des dieux japonais, un garçon et son papa en robes, des coiffeuses à mèches, Petit et Grand et leur maman et un chef de gare et d’orchestre. Et ils pourront même déguster une soupe aux cailloux, histoire de se remettre des assauts de Saint Nicolas.

+ "Festival Paroles au Solstice", jusqu’au 22 décembre à la Montagne Magique, rue du Marais 57 à 1000 Bruxelles. Réservations en ligne

À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine

Natagora Les plantes vertes n’ont sans doute jamais été aussi à la mode. Mais malgré leur apparence, pointer leurs feuilles dans vos intérieurs et vos jardins n’est pas toujours sans heurt pour l’environnement. Pour éviter les exports de pays producteurs ou le dopage à l’engrais chimique, foncez chez Natagora Bruxelles: l’association tient ce dimanche sa 33e bourse aux plantes. Là-bas, tout est local. Vous y trouverez semences de plantes sauvages et grimpantes en pots, arbustes et fruitiers indigènes à repiquer. En plus des conseils de pros, la journée sera rythmée de maquillages, sérigraphies, musique, contes, stands d’associations, grainothèque et restauration. Y aura plus qu’à sortir la bêche puisqu’"à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine".

+ "Bourse aux plantes de Natagora", ce dimanche 21 novembre de 10 à 16h au Mundo-B, rue d’Édimbourg 26 à 1050 Ixelles

Lunatiques Ernest et Célestine

Gabrielle Vincent/ BiblioXL Ernest, c’est un gros ours un peu bourru, parfois pantouflard, mais réconfortant comme un bon feu de cheminée. Célestine, c’est une souris malicieuse, parfois candide, qui peut exploser comme une bouilloire. Ils vivent sous le même toit, et leur duo se transforme parfois en duel pour faire des étincelles. Heureusement, l’apaisement revient toujours dans leur foyer, soyeux comme leur poil lustré. Et les pages de papier glacé où s’ébattent ces créations de l’autrice belge Gabrielle Vincent. Alors, qui de mieux que ces deux lunatiques héros pour guider vos kets dans un voyage au pays des émotions. Dans cette expo à la bibliothèque d’Ixelles, vos enfants passeront du rire aux larmes, des cris à la réconciliation, de la vexation au câlin.

+ "Voyage au pays des émotions avec Ernest et Célestine", à la BiblioXL jusqu’au 18 décembre (du lundi au samedi), rue Mercelis 19 à 1050 Ixelles, gratuit

L’ABC d’Ickx

Interclassics En 1969, Jacky Ickx prend le départ du Mans… sans stress. Il refuse de courir le sprint traditionnel séparant les pilotes de leur bolide et rejoint sa Ford GT40 au pas. Parti dernier, prenant le temps de boucler son harnais de sécurité, le Belge remonte tous ses adversaires et s’impose pour la première fois dans la Sarthe. Son emblématique monture américaine sera l’attraction principale du 6e salon Interclassics, édition qui est en fait le report du rendez-vous 2020, décalé en raison du Covid. Une quinzaine de voitures jalonnant la carrière de "Monsieur Le Mans" seront aussi exposées, dont Porsche 935, 956 et 959 Paris-Dakar, Lotus Cortina ou Mercedes Classe G. L’occasion de fêter ses 75 ans avec Ickx lui-même ses 75 ans, qui tombaient le 1er janvier 2020. Autre invitée d’honneur de ce rendez-vous des amateurs d’old-timers: la marque sportive britannique Elva, ancêtre de McLaren. Les organisateurs annoncent au total un millier d’ancêtres, mais aussi des clubs, des galeristes ou une zone de vente d’occasion.

+ "Interclassics Brussels", jusqu’au 21 novembre à Brussels Expo, 12,50/15/17,50€, gratuit en dessous de 12 ans, sous CST.