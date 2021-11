Covid: "Une 5e vague, ce serait le coup de grâce"; Spa Monopole: 100 ans d’histoire; Sans aide, ces radios wallonnes vont mourir: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 19 novembre.

1. Témoignage d’une infirmière namuroise: «Une 5e vague, ce serait le coup de grâce»

Infirmière aux soins intensifs dans un hôpital de la province de Namur, elle témoigne sous le couvert de l’anonymat de la situation en interne. Avec 25% du personnel manquant, c’est de plus en plus tendu. Si un plan catastrophe devait être déclenché pour d’autres interventions, ce serait… la catastrophe.

+ LIRE ICI

2. Procès des attentats: Une vidéo insoutenable sous les yeux d’un de ses auteurs

La vidéo de l’exécution du pilote jordanien, brûlé vif dans une cage par Daech, a été projetée au procès ce jeudi. Sous les yeux d’Osama Krayem, accusé, et présent sur la vidéo de la mise à mort.

+ LIRE ICI

3. Spa Monopole: 100 ans d’histoire locale, familiale et bien plus encore

Ce jeudi, l’entreprise Spa Monopole a fêté ses 100 ans ainsi que le centenaire de son produit phare, SPA Reine. Retour sur une longue et belle histoire locale et familiale qui remonte bien au-delà.

+ LIRE ICI

4. Où en est le plan de rénovation des logements publics wallons?

Plus d’un milliard en 4 ans pour améliorer la salubrité et la performance énergétique du parc de logement public: le "Plan Réno" date de 2020. Un an plus tard, on a avancé?

+ LIRE ICI

5. Le «made in» Fosses cartonne sur Facebook

"Fosses-la-Ville-nos entreprises": le groupe vient d’apparaître sur le réseau social. Une initiative boostant le commerce local.

+ LIRE ICI

6. PMS et PSE débordés, une infirmière témoigne

Un à un, les membres du personnel soignant de la Promotion de la santé à l’école (PSE) craquent, en y laissant leur propre santé.

+ LIRE ICI

7. Grottes de Han: le déménagement de la billetterie à l’arrêt, pas celui des trams

La SA Domaine des Grottes de Han-sur-Lesse (Rochefort) revient avec une nouvelle demande de permis. Sans billetterie, cette fois.

+ LIRE ICI

8. Sans aide, ces six radios du Brabant wallon vont mourir

Six radios indépendantes du Brabant wallon risquent de disparaître, faute de pouvoir assumer financièrement le passage au DAB +.

+ LIRE ICI

9. Le futur visage du cœur de Gallaix: une maison de village dans l’église et une vraie place

L’étonnante reconversion de l’église de Gallaix (entité de Leuze) en maison de village ira de pair avec l’aménagement d’une place digne de ce nom, à la fois conviviale et animée.

+ LIRE ICI

10. Dans un an, le Mondial de tous les excès

Décès, empreinte écologique, gouffre financier: la Coupe du monde qui démarrera dans douze mois pose de grosses questions.

+ LIRE ICI