Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 19 novembre.

La sélection de la rédaction Plus de 11.000 contaminations, près de 580 patients en soins intensifs Entre le 9 et le 15 novembre, 11.254 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 14% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. + LIRE ICI Une infirmière préfère quitter son job que de se faire vacciner: "Pour moi, nous sommes harcelés" Témoignage d’une infirmière de Bastogne non-vaccinée et qui compte le rester, quitte à changer de travail. + LIRE ICI Infirmière non vaccinée à Wavre: "Je ne suis plus la bienvenue partout" Les soignants non vaccinés contre le Covid19 ne pourront plus se rendre à leur travail dès le 1er janvier prochain. Une infirmière de Wavre témoigne: après 25 ans de métier, elle envisage de démissionner. Dans un secteur où la pénurie de personnel est déjà criante, les syndicats tirent la sonnette d’alarme. +LIRE ICI

1. Belgique

Deux tiers des Belges comprendraient la mise en œuvre d’un nouveau confinement

Les nouvelles mesures sanitaires sont insuffisantes pour la moitié des Belges, ressort-il vendredi d’une enquête réalisée par l’institut Ipsos pour le compte du quotidien Het Nieuwsblad. + LIRE ICI

Vaccination obligatoire des soignants: Setca et CGSP déposent aussi un préavis de grève

Les syndicats socialistes Setca et CGSP ont déposé conjointement un préavis de grève avec effet immédiat concernant tous les travailleurs et travailleuses des hôpitaux privés et publics bruxellois, annoncent-ils vendredi. + LIRE ICI

2. Monde

L’Autriche reconfine toute sa population et impose la vaccination

L’Autriche va confiner dès lundi l’ensemble de sa population et a décidé de rendre la vaccination obligatoire à partir du 1er février, devenant ainsi le premier pays de l’UE à prendre de telles mesures face à la résurgence des cas de Covid. + LIRE ICI