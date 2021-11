Actions syndicales de la police: palais de justice, aéroport et circulation routière touchés

La police continue ses actions syndicales ce vendredi, causant de nombreuses perturbations dans la capitale et en régions.

Audiences retardées au palais de justice de Bruxelles

Plusieurs audiences du tribunal et de la cour au palais de justice de Bruxelles ont débuté avec une heure de retard vendredi matin, à la suite d’une action syndicale de policiers de la DAB (direction de la sécurisation).

Depuis lundi, de nombreux policiers protestent contre leurs conditions salariales par des actions de zèle ponctuelles, comme des contrôles inopinés à l’aéroport ou sur les axes routiers importants aux heures de pointes.

Le palais de justice de Bruxelles, qui ouvre ses portes à 08h00, n’a pu le faire qu’une heure plus tard vendredi. En cause, les agents de la DAB, qui doivent contrôler le bâtiment et ses abords chaque jour avant l’ouverture, ont volontairement retardé leur mission. Cette action de protestation des policiers a provoqué une longue file d’attente à l’entrée publique du bâtiment et, par conséquent, des retards aux audiences où prévenus, parties civiles et interprètes n’étaient pas à l’heure.

Depuis lundi, des policiers protestent contre la révision de l’organisation des fins de carrière et contre le blocage des négociations sur une revalorisation salariale, au travers de blocages routiers, de contrôles excessifs ou d’arrêts de travail. Les syndicats policiers ont annoncé que des actions ponctuelles de protestation seront menées durant deux mois.

Cinq vols retardés à Zaventem

Cinq vols ont été retardés vendredi matin à l’aéroport national en raison des actions syndicales de la police, indique Brussels Airport. Depuis lundi, de nombreux policiers protestent contre leurs conditions salariales par des actions de zèle ponctuelles, sur les axes routiers, dans le transport de détenus ou encore à l’aéroport. Les vols retardés en matinée l’étaient en moyenne d’une demi-heure.

L’action est menée au contrôle des passeports pour les vols hors-Schengen.

"Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu d’information selon laquelle des passagers auraient raté leur vol", indique la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. Plus tôt cette semaine, quelque 200 voyageurs n’avaient pas pu embarquer à temps en raison des actions syndicales.

Brussels Airport conseille toujours aux passagers de venir bien à temps à l’aéroport. Un outil de planification tenant compte des conditions en temps réel est disponible sur le site de l’aéroport.

Entre-temps, les policiers en action se sont déplacés sur les routes d’accès à l’aéroport, où des embarras sont également attendus.

Un mouvement d’action des services de police perturbe certaines audiences à Liège

Le front commun syndical pour les services de police a mené vendredi matin une action devant le palais de justice de Liège ciblant le transfèrement des détenus vers les différentes audiences. Il s’agit du cinquième jour d’action des policiers qui réclament une revalorisation salariale.

L’action menée au palais de justice de Liège, sous la forme d’un zèle particulier, ciblait deux points précis. À l’entrée du bâtiment, les policiers ont procédé à un contrôle des identités des justiciables et ont ralenti leur entrée dans le palais de justice, provoquant une file d’attente d’une heure.

L’action la plus importante ciblait le transfèrement des détenus vers les différentes audiences du jour. Les agents de la direction de la sécurisation (DAB) de la police fédérale, chargés des transfèrements des détenus, n’ont assuré que certains voyages vers la chambre du conseil de Liège, pour éviter la remise en liberté de certains détenus pour raison de procédure. Devant les autres chambres, les détenus n’ont pas été transférés. Les agents ont procédé à leur mission avec zèle.

"Les fourgons qui partent du palais pour effectuer les transfèrements des détenus ont été examinés avec soin pour vérifier qu’ils sont en ordre avant de quitter les garages. Pour des raisons de sécurités, les voyages se réalisent avec un nombre de détenus limité et dans le plus strict respect du code de la route. Avec, par exemple, le respect de piétons qui traversent. Les comparutions à la chambre du conseil sont assurées avec retard. L’action ne porte pas sur les éventuels voyages vers les hôpitaux pour des raisons de santé", a détaillé Fabrice Discry pour le Syndicat national du personnel de Police et de Sécurité, l’un des syndicats concernés.

Aucun détenu n’a comparu aux audiences correctionnelles.

Le prochain mouvement d’action pourrait toucher le palais de justice de Liège mercredi prochain. "Le mouvement va se durcir, avec des actions qui se dérouleront chaque semaine jusqu’à la fin du mois de janvier", annoncent les syndicats.

Des policiers hurlus ont mené une action de revendication, ce vendredi

Par la voix des syndicats, les zones de police veulent une revalorisation attendue. Des actions sont menées dans tout le pays. C’était à Mouscron, ce matin, provoquant un chaos routier.

