World Team Tennis: Kim Clijsters, battue en simple, s’impose en double avec Kirsten Flipkens

Kim Clijsters et Kirsten Flipkens ont remporté leur double féminin mais n’ont pas pu empêcher leur équipe de New York Empire de subir, contre les Orange County Breakers (16-18), une cinquième défaite de rang lors du World Team Tennis.

Après quatre défaites lors des quatre premiers duels de cette compétition de tennis exhibition, la paire Clijsters - Flipkens s’est enfin imposée. Contre l’Allemande Tajana Maria et l’Américaine Amanda Anisimova, les Belges l’ont emporté 5-0.

Dans la foulée, Kirsten Flipkens, en compagnie du Mexicain Hans Hach Verdugo dans le double mixte, s’est inclinée 5-3 devant Maria et l’Américain Austin Krajicek.

Kim Clijsters, opposée à Anisimova (WTA 78) dans le dernier duel décisif pour la victoire, a été battue 5-1 par la demi-finaliste de Roland-Garros 2019.

Au classement, New York Empire est cinquième et dernier avec un bilan de 0 victoire pour 5 défaites. Les Orange County Breakers sont troisièmes (3v-2d) alors que le top 2, qui se disputera la victoire finale, est actuellement occupé par les San Diego Aviators (4v-1d) et les Springfield Lasers (3v-1d).

Tous les matchs du World Team Tennis sont joués sur les courts du Indian Wells Tennis Garden, en Californie. La compétition se poursuit jusqu’au 28 novembre.