Une députée PS veut supprimer la dotation du Vlaams Belang

La députée du Parti socialiste (PS) Mélissa Hanus veut saisir le Conseil d’Etat afin de retirer son financement public au parti flamand d’extrême droite Vlaams Belang, écrivent vendredi Le Soir et Sudinfo.

Selon la procédure, l’élue socialiste doit d’abord convaincre sept députés de la commission de Contrôle des dépenses électorales de la Chambre pour introduire ce recours.

La députée veut démontrer l’incitation du Vlaams Belang à porter atteinte aux droits fondamentaux et son "hostilité manifeste" à l’égard des droits de l’homme. Pour appuyer cette thèse, Mélissa Hanus et son équipe ont consigné, entre mai 2019 et février 2020, des captures d’écran de publications Facebook par des mandataires Vlaams Belang qui présentent "un caractère haineux ou d’incitation à la haine".

La dotation publique du Vlaams Belang s’est élevée à 7,9 millions d’euros en 2020.

Une procédure devant le Conseil d’Etat contre le Vlaams Blok n’avait pas abouti en 2011.